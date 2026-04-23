Hürriyet Lezizz — Çıtır glutensiz makarna salatası tarifi (Videolu)
Çıtır glutensiz makarna salatası tarifi (Videolu)

Çıtır glutensiz makarna salatası tarifi (Videolu)

Makarna salatasına çıtır bir dokunuş katan bu tarif, glutensiz beslenenler için hem doyurucu hem de iştah açıcı bir alternatif sunuyor. Makarnaların fırınlanarak kazandığı çıtırlık, taze sebzeler ve yoğurtlu sos ile birleştiğinde ortaya her lokmada keyif veren bir lezzet çıkıyor. Hazırlanışı son derece pratik olan bu salata, hem ana yemeklerin yanına hem de çay saatlerine çok yakışıyor. İşte, her ısırıkta çıtırtısını hissedeceğiniz nefis glutensiz makarna salatası için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Çıtır glutensiz makarna salatası tarifi (Videolu)
Çıtır glutensiz makarna salatası tarifi (Videolu)
Çıtır glutensiz makarna salatası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • Yarım paket Schar Fusilli Makarna
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3-4 yaprak marul
  • 1 adet mor soğan
  • 1 adet konserve mısır
  • 5-6 adet turşu
  • 1 adet köz biber
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Salatası için köz biberi, marulu, soğanı ve turşuyu ince ince doğrayın. Derin bir tencerede su kaynatıp glutensiz makarnaları ilave ederek paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın.
  2. Fırınlama aşaması
    Makarnaları yağlı kağıt serili bir tepsiye alın. Zeytinyağı ve tuz döküp harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında çıtır çıtır olana kadar pişirin.
  3. Birleştirme aşaması
    Salatası için marul, mısır, kırmızı soğan, salatalık turşusu, közlenmiş biber ve tuzu ekleyip karıştırın. Yoğurt ve mayonezi ekleyip salataya yedirin. Fırından çıkan çıtır makarnaları salataya ilave edip harmanlayın.
  4. Servis aşaması
    Uygun bir tabağa alıp ılık veya soğuk olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
