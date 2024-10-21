Çin böreği tarifi: Çin böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte Çin böreği tarifi, malzemeleri ve yapımı...

ÇİN BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yufka

2 adet lahana yaprağı

2 adet kapya biberi

1 adet pırasa

1 adet havuç

2 adet kabak

2 yemek kaşığı soya sosu

Zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

2 adet yumurta

2 su bardağı galeta unu

ÇİN BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak sebzeleri ince ince ve uzun şekilde doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın ve ardından havuçları ilave edip soteleyin.

Biber, pırasa, lahana ve kabakları da ekleyin.

Daha sonra karabiber, tuz ve soya sosunu ilave edip ocaktan alın.

Daha sonra yufkaları düz bir zeminde açın.

İlk olarak ikiye daha sonra ise her bir parçayı üçe bölün.

Sebzeleriniz soğuduktan sonra yufkalara dağıtıp rulo şeklinde sarın.

Bir kasede yumurtaları kırıp güzelce çırpın.

Ayrı bir tabağa galeta ununu alın.

Hazırladığınız börekleri önce yumurtaya daha sonra da galeta ununa bulayıp kızartın.

Afiyet olsun...