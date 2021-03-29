Çin böreği tarifi: Çin böreği nasıl yapılır?

Hazır yufka ile kolayca hazırlayabileceğiniz Çin böreğini ister çay saatinde isterseniz de akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz. İç harcını tavuk etiyle veya sebzeyle tercih edebilirsiniz. Galeta unuyla da kapladığınızda da çıtır çıtır bir lezzet sizi bekliyor. İşte Çin böreğinin malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER:

2 adet yufka

2 adet kabak

1 adet havuç

2 adet lahana yaprağı

2 adet kapya biberi

1 adet pırasa

2 yemek kaşığı soya sosu

Zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

2 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

NASIL YAPILIR?

Havuç, biber, kabak, pırasa ve lahanayı ince ince ve uzun bir şekilde doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp biraz ısıtın. Havuçları ilave edip biraz soteleyin. Ardından biber, pırasa, lahana ve kabakları da ekleyerek hepsini güzelce soteleyin. Daha sonra karabiber, tuz ve soya sosunu ekleyip ocaktan alın.

Yufkalarınızı düz bir zeminde açın. İlk olarak ikiye daha sonra ise her bir parçayı üçe bölün. Sebzeleriniz soğuduktan sonra yufkalara dağıtıp rulo şeklinde sarın. Bir kasede yumurtaları kırıp güzelce çırpın. Ayrı bir tabağa galeta ununu alın. Hazırladığınız börekleri önce yumurtaya daha sonra da galeta ununa bulayıp kızartın. Sıcak servis edin.