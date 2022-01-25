Çin Böreği (Spring roll) nedir, nasıl yapılır? Spring roll tarifi

Çin Böreği (Spring roll), güllaç yapraklarına benzeyen, ince pirinç yufkalarından yapılmaktadır. Deniz ürünleri veya sebzelerle yapılabilen spring roll, soya sosu ya da istiridye sosu ilave birlikte servis edilmektedir.

Çin Böreği (Spring roll) Malzemeler

- 10 adet pirinç yufkası

-1 adet orta boy kabak

-1 adet orta boy havuç

-1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

-1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

-2 dal yeşil soğan

-4 adet mantar

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1/4 çay kaşığı tuz

-1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

- 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

Üzeri için: Soya sos

Sebzeleri sotelemek üzere zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Zencefil, havuç, kabak, dolmalık biberler, mantar ve yeşil soğanı yüksek ateşte kısa sürede soteleyin. Hazır olarak satın aldığınız pirinç yufkalarını ılık suda yumuşatın. Sebzeli harçla doldurduğunuz börekleri rulo şeklinde sarın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırdıktan sonra hazırladığınız börekleri aralarda ters yüz ederek renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kısa süre kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz börekleri soya sosuyla sunuma hazırlayın.