Çilek reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında ev yapımı çilek reçeli tarifi ve malzemeleri

Kahvaltıların vazgeçilmezi reçellerin yapımına şimdiden başlandı. Mis kokulu çilek reçeli özellikle tercih edilen ev yapımı reçeller arasında yer alıyor. Çilek reçelinin kıvamı da en az lezzeti kadar önemlidir. Peki tam kıvamında çilek reçeli nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla çilek reçeli tarifi ve malzemeleri…

Çilek Reçeli Malzemeleri

2 kilo çilek

2 kilo toz şeker (8 su bardağı)

Yarım limon suyu

Çilek Reçeli Nasıl Yapılır?

İlk önce çilekleri temizleyerek güzelce yıkayın. Daha sonra iki kilo şekeri üzerine dökerek 1 gece boyunca bekletin.

Ertesi gün çilekleri orta ateşte köpükleri kaşık yardımı ile alarak kaynatın.

45 dakika kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın limonu ekleyerek, kavanozlara koyun.

Sıcakken ağzını iyice kapatarak sert çevirin.

Çilek reçelini soğuduktan sonra istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Çilek Reçeli Yapımının Püf Noktaları