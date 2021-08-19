Çilek reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında ev yapımı çilek reçeli tarifi ve malzemeleri
Yaz aylarının sonlanmasına yakın, kış hazırlıklarından olan konserveler ve reçeller yapılmaya başlandı. En çok sevilen reçellerden biri olan çilek reçeli de oldukça fazla araştırılan tarifler arasında. Peki evde çilek reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında ev yapımı çilek reçeli tarifini ve malzemelerini aşağıda bulabilirsiniz.
Kahvaltıların vazgeçilmezi reçellerin yapımına şimdiden başlandı. Mis kokulu çilek reçeli özellikle tercih edilen ev yapımı reçeller arasında yer alıyor. Çilek reçelinin kıvamı da en az lezzeti kadar önemlidir. Peki tam kıvamında çilek reçeli nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla çilek reçeli tarifi ve malzemeleri…
Çilek Reçeli Malzemeleri
- 2 kilo çilek
- 2 kilo toz şeker (8 su bardağı)
- Yarım limon suyu
Çilek Reçeli Nasıl Yapılır?
İlk önce çilekleri temizleyerek güzelce yıkayın. Daha sonra iki kilo şekeri üzerine dökerek 1 gece boyunca bekletin.
Ertesi gün çilekleri orta ateşte köpükleri kaşık yardımı ile alarak kaynatın.
45 dakika kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın limonu ekleyerek, kavanozlara koyun.
Sıcakken ağzını iyice kapatarak sert çevirin.
Çilek reçelini soğuduktan sonra istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun...
Çilek Reçeli Yapımının Püf Noktaları
- Her şeyden önce reçelde kullanılacak meyveler çok önemlidir. Ezilmiş meyvelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Bu reçelin kötü görünmesine neden olur.
- Bu işlemin ardından eğer reçel yapacağınız meyve sulu bir meyve değilse şekerin içinde sulanması için beklemelisiniz.
- Reçel yapım aşamasında temiz bir tahta kaşıkla karıştırılmalıdır.
- Reçel çok fazla kaynatılmamalıdır. Bu reçelin içindeki meyvelerin tadının bozulmasına neden olur.