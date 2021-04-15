Çilek reçeli nasıl yapılır? Evde çilek reçeli yapımı için kolay tarif
Reçel deyince akla ilk gelen tarif olan çilek reçeli, aynı zamanda Ramazan sahurluklarının da vazgeçilmezidir. Çilekler hazır marketlerdeki yerini almaya başlamışken sofralarınızda çilek reçeline yer açmaya ne dersiniz? Peki çilek reçeli nasıl yapılır? İşte, çilek reçeli yapımı için kolay tarif….
Çilek Reçeli Tarifi
1 kilogram çilek
3 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
Çilek Reçeli Nasıl Yapılır?
Çilekleri öncelikle yıkayın ve yapraklarını temizleyin.
Ardından derin bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp bir gece bekletin.
Ertesi gün çilekleri orta ateşte pişirmeye başlayın.
Pişme sırasında oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın.
Bir süre pişirdikten sonra ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin.
Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Daha sonra kavanozlara doldurabilirsiniz.
Afiyet olsun...