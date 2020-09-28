Çileği doğru şekilde saklayabilmek için 5 yöntem

Sıcak su banyosu yaptırın

Çilekleri ortalama 50 derece sıcaklıktaki bir suda 30 saniye tutun. Ardından çilekleri kağıt havlu serdiğiniz tepsiye alın. Sıcak su banyosu küf oluşumunu bastırır ve böylece meyvelerin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu şekilde meyveler yaklaşık 1 hafta bozulmadan dayanacaktır.

Durulayın ve kağıt havluya serin

Meyveleri saklamanın en popüler yollarından biri de güzelce yıkadıktan sonra kağıt havlu serili bir kaba koymaktır. Bu şekilde çilekleri yemek istediğiniz zaman hazır bir halde olacaktır. Kağıt havlu nemlendikçe değiştirebilirsiniz. Bu yöntem ile de yaklaşık bir hafta çilekleriniz sağlam kalacaktır.

Hava geçirmez cam kavanozda saklayın

Taze çilekleri hava geçirmez bir cam kavanozda saklayabilirsiniz. Çilekleri güzelce yıkadıktan sonra doğrudan cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın. Bu yöntemle meyveleri yaklaşık 2 hafta taze tutabilirsiniz. Hava almayacak şekilde sakladığınızdan meyvelerin de ömrünü uzatacaksınız.

Durulamadan kağıt havlu üzerine serin

Çilekleri aldıktan sonra kağıt havlu serili bir kabın içerisine alın. Sadece yiyeceğiniz zamanlarda meyveyi yıkayın. Bu yöntem duruladıktan sonra kağıt havlu üzerine sermekten daha etkilidir. Bir haftanın sonunda çok az çilekte bozulma olduğunu göreceksiniz. Bu yöntem çileklerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Sirkeye batırın

Çileklerin taze kalmasını sağlayacak en etkili yöntem budur. 1 ölçü beyaz sirke ve 3 ölçü suyu bir kaba ekleyin. Ardından karışıma çilekleri daldırıp çıkarın. Daha sonra çilekleri tabanına kağıt havlu serdiğiniz salata kurutucusuna koyup süzülene kadar döndürün. Kuruduktan sonra çilekleri kağıt havlu serdiğiniz bir kaba aktarın ve buzdolabına koyun. Bu yöntem biraz zaman alsa da sonucu için değecekir.