Çikolata kaplı sandviç kek tarifi

Çikolata kaplaması için süt kremasını tencerede ısıtın ancak kaynamasın.

Tencereyi ocaktan alıp gram çikolatayı parçalara ayırarak kremaya ekleyin.

Sürekli karıştırarak, çikolataların erimesini sağlayın.

Krema ve çikolata tamamen homojen bir karışım olacak.

Sosu 1,5-2 saat soğumaya bırakın. Ekmeğe sürülecek kıvama geldiğinde kullanıma hazırdır.

Krema malzemeleri bir kasede istediğiniz kıvama gelene kadar çırpın.

Kremayı da buzdolabına kaldırın.



Kek için yumurta ve şekeri çırpın.



Üzerine sıvı yağ, kakao, süt, kabartma tozu ve vanilini de ekleyerek çırpmaya devam edin.



Ardından unu da ilave ederek karıştırın.



Fırın tepsisine pişirme kağını serin. Hazırladığını karışımı tepsiye dökün.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kekinizi fırından çıkarınca istediğiniz büyüklükte ve şekilde dilimleyin.

Hazırladığınız kremayı iki dilim kekin arasına bolca sürün.

Sandviçlerin her yanına en baştan hazırladığınız çikolata kaplamasını sürün.

Sandviç kekleriniz hazır. Afiyet olsun...