Çikolata kaplı sandviç kek tarifi
Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Çikolata kaplı sandviç kek... Büyüklerin de çocuklar kadar sevdiği çikolata kaplı sandviç kek, evde kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan her evde bulunan kek malzemeleri. Dilerseniz kremasına farklı malzemeler ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilirsiniz de... Marketten aldığınız çikolata kaplı sandviç kekleri aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1,5 çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 çay bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Kreması için:
- 1 paket sıvı krema
- 1 paket toz krem şanti
- 1 çay bardağı süt
- 2-3 damla limon suyu
Çikolata sosu için:
- 100 gram süt kreması
- 100 gram bitter çikolata
Çikolata kaplı sandviç kek tarifi Nasıl yapılır?
Çikolata kaplaması için süt kremasını tencerede ısıtın ancak kaynamasın.
Tencereyi ocaktan alıp gram çikolatayı parçalara ayırarak kremaya ekleyin.
Sürekli karıştırarak, çikolataların erimesini sağlayın.
Krema ve çikolata tamamen homojen bir karışım olacak.
Sosu 1,5-2 saat soğumaya bırakın. Ekmeğe sürülecek kıvama geldiğinde kullanıma hazırdır.
Krema malzemeleri bir kasede istediğiniz kıvama gelene kadar çırpın.
Kremayı da buzdolabına kaldırın.
Kek için yumurta ve şekeri çırpın.
Üzerine sıvı yağ, kakao, süt, kabartma tozu ve vanilini de ekleyerek çırpmaya devam edin.
Ardından unu da ilave ederek karıştırın.
Fırın tepsisine pişirme kağını serin. Hazırladığını karışımı tepsiye dökün.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kekinizi fırından çıkarınca istediğiniz büyüklükte ve şekilde dilimleyin.
Hazırladığınız kremayı iki dilim kekin arasına bolca sürün.
Sandviçlerin her yanına en baştan hazırladığınız çikolata kaplamasını sürün.
Sandviç kekleriniz hazır. Afiyet olsun...