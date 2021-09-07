Ciğer sarma tarifi ve malzemeleri: Ciğer sarma nasıl yapılır?

MasterChef programıyla yeniden gündeme gelen Trakya bölgesinin ciğer sarma tarifi kaptanlar düellosunda yarışmacılardan istendi. Ciğer sarma tarifini evde yapmak isteyenler için işte ciğer sarma malzemeleri ve yağım aşamaları…

Ciğer Sarma Malzemeleri

1 çift kuzu karaciğeri

Körpe kuzu gömleği

1 adet kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

2 adet taze soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Yeterince kaynar su

Ciğer Sarma Nasıl Yapılır?

Kuzu gömleğini bir tepsi içerisine alarak sıcak su ile çözülmesini sağlayın.

Daha sonra derin bir tencere içerisine ayçiçeği yağını koyun ve fıstıklarla ince kıyılmış soğanları kavurun.

Ciğeri küçük küçük kuşbaşı doğrayın.

Ciğerleri de tencereye ekleyerek sürekli karıştırın.

Pirinçleri yıkayıp suyunu süzün ve tenceredeki pişen karışıma ekleyin.

Taze soğanın yeşil yapraklarını, baharatları, tuzunu ekleyin.

Bu arada nane ve dereotu ile birlikte kuş üzümü de ekleyin.

Kaynar su ekleyin ve iç pilavını demlendirin.

Bu arada çözülmüş kuzu gömleğini kendi istediğiniz boyuta göre kesin.

Bir kase içerisine gömleği yerleştirerek iç harcı gömleğin içine doldurup sıkı bir şekilde sarın.

Sardığınız taraf alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizin.

Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Soğutmadan servis edin, afiyet olsun!