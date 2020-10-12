Ciğer kebabı neden kahvaltıda yeniyor? Bu sorunun cevabını Başkan Karalar verdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Lezzet Festivali için kente gelen ünlü televizyoncu Cüneyt Özdemirin canlı yayında sorularını yanıtladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ni takip ettiklerini ve kendisinin bir fenomen haline geldiğini gördüğünü ifade eden Cüneyt Özdemir'e samimi yanıtlar veren Başkan Zeydan Karalar, belediye meclisinde zaman zaman tartışmalar yaşanabildiğini ancak Adana için birlikte doğru kararları alacaklarına inandığını belirtti.



Lezzet Festivali'nin Valilik önderliğinde yapıldığını, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önemli destek verdiğini, kent dinamiklerinin de Adana'nın tanıtımına katkı sağlamak için birlikte hareket ettiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Kebap çok önemli bir lezzetimiz ama Adana mutfağı kebaptan ibaret değil. Başka yüzlerce yemeğimiz, lezzetimiz var. Adana'nın çok sayıda doğal doğal güzelliği, tarihi dokusu mevcut. Lezzet Festivali Adanayı bütün dünyaya tanıtan önemli bir organizasyon. Portakal Çiçeği Karnavalı da Adana'nın güzelliklerini tanıtmak için önemli fırsatlar sunuyor. Salgın sürecinde bu yıl yapamadık. Ülke içinden ve yurt dışından yüz binlerce insanın geldiği bir karnaval ve kentimizin tanıtımı açısından çok önemli. Aralık sonunda Kebap ve Şalgam Festivali var. Halkın kendi kendine başlattığı, anonim bir festival. 50-60 bin kişinin kente geldiği bir festival. İnsanlar kebabını, ciğerini yiyip gidiyor. Bir de Altın Koza Film Festivali var. Adana aynı zamanda bir kültür, sanat şehri. Sinema sanatı açısından çok önemli bir kent" dedi.



Lezzet Festivali'nin salgın nedeniyle dijital ortamda yapıldığını, somut olarak bir iki mekanda gerçekleştirildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana Arkeoloji Müzesi'nin de bu mekanlardan biri olduğunu belirtti.

Cüneyt Özdemir'in müzeyi çok beğendiğini söylemesi üzerine, Zeydan Karalar, "Ömer Çelik'in bu müzenin Adana'ya kazandırılmasında önemli payı var. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





FESTİVAL BU YIL DİJİTAL ORTAMDA YAPILDI



Başkan Zeydan Karalar, Lezzet Festivali'ne her yıl yüz binlerce insanın geldiğini ama bu yıl dijital ortamda düzenlenmesi nedeniyle misafir sayısının çok az olduğunu ancak yine dijital ortamda milyonlarca kişinin takip ettiğini bildiklerini söyledi.

Adana yemeklerinin tariflerinin verildiğini fakat Adanalı eli değmeden lezzetin biraz eksik kaldığını vurgulayan Zeydan Karalar, bu yıl ekranlardan seyredenleri, önümüzdeki yıl Adana'ya davet etti.



Adana'da yapılan yemeklerin dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, dünyanın en verimli ovası Çukurova toprağında yetişen sebzenin, bitkinin kullanıldığı yemeklerin lezzetinin de çok farklı hale geldiğini, Adana yemeklerini özel yapan en önemli özelliklerden birinin bu olduğunu söyledi.



Şalgamın son derece sağlıklı bir içecek olduğundan bahseden Başkan Zeydan Karalar, içerdiği vitaminlerden dolayı, vücut direncini yükselttiğini ifade etti.



CİĞER KEBABI NASIL YENİR?



Cüneyt Özdemir'in ciğer kebabının neden sabah çok erken saatte yendiğiyle alakalı merakını da gideren Başkan Zeydan Karalar, iyi ciğer kebabının nasıl olması gerektiğiyle ilgili tüyolar da verdi. Başkan Zeydan Karalar, "Ciğerin sıcakta yenmesi pek tercih edilmez. O yüzden sabah erken yiyenler var. Ciğer dolaba girmeden doğranır ve pişirilir. Dolaba girerse lezzeti azalır. Ne çok pişirilir, ne kanlı bırakılır. Piştikten sonra lavaşın içinde kimyon atılarak ve sumaklı soğanla yenir" diye konuştu.



Ödül töreni nerede yapılmış olursa olsun, Altın Koza deyince aklına direkt Adana'nın geldiğini anlatan Cüneyt Özdemir'e, Adana'dan ve güzelliklerinden bahseden Başkan Zeydan Karalar, Türkiye'nin bir çok yerinden insanın, Adana'nın sihirli toprağı, suyu, güneşinden ötürü kardeşlik ve barış içinde yaşadıklarını kaydetti.



Başkan Zeydan Karalar konuşmasını "Adana'ya gelin ciğerimi yiyin" mesajıyla sonlandırdı.