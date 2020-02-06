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Pilav Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 06.02.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Çiğdem pilavı tarifi

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Çiğdem pilavı tarifi

Çiğdem pilavı, Yozgat'ta bahar şenliklerinin sevilen lezzetlerinden. Bahar pilavı olarak da bilinen bu geleneksel pilavın ana malzemesi çiğdem çiçeği. Pirinçle de hazırlanabilen bu pilavı tek başına bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Farklı bir tarif denemek istiyorsanız, işte çiğdem pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 4 kase bulgur
  • 1 kase tereyağı
  • 8 kase tavuk suyu
  • 1 kase çiğdem

Çiğdem pilavı tarifi nasıl yapılır?

Tereyağını bir tavada eritin.

Bulguru ilave edip kavurun.

Ardından tavuk suyunu ilave edin.

Pilav pişince üzerine çiğdemin kök kısmını ve çiçeğini ekleyin.

Bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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