Çiğ köfte nasıl yapılır? Evde pratik çiğ köfte yapımı

Etli, etsiz, acılı, acısız nasıl isterseniz kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir çiğ köfte tarifimiz var. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey mutfak robotu ya da en güzeli hamur yoğurma makinesi. Sonrasında vereceğimiz malzemelerle damak çatlatan bir çiğ köfte partisine hazır olun. İşte detaylar…

Çiğ Köfte Malzemeleri

2,5 su bardağı esmer bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı toz kırmızı biber

3 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet kuru soğan

1 adet limon suyu

Pratik Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Bulguru derin bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak su ekledikten sonra üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.

Bulgur şişerken bir yandan da soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın.

İsotu bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar bekletin.

Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu (suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu, salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar robottan geçirin.

Ardından, çiğköfte karışımını bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekil verin.

Yanında bolca marul, lavaş, nane, maydanoz ve limonla servis edin. Nar ekşisinin miktarını isteğe göre artırabilir ya da servis ederken çiğ köfte tabağının yanında sunabilirsiniz.

Pratik Çiğ Köfte Yapımının Püf Noktası

Malzemeleri robottan geçirirken tüm malzemelerin birbiriyle harmanlanması ve tadının iç içe geçmesini sağlamak için robotunuzu ara ara durdurup bıçaklara yapışan malzemeleri temizleyerek çalıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz.