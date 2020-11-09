Çiğ köfte nasıl yapılır? Evde etli çiğ köfte ve etsiz çiğ köfte yapımı için tarifler ve püf noktaları

Çiğ köftenin temeli bulgurdur. Bulgurun az miktarda suyla yoğurulması çiğ köftenin temelini oluşturur. Burada “az miktarda” ifadesinin altını çizmemiz gerekiyor zira köfte yaparken bulgura çok fazla su eklemek doğru değil.

Fazla su kullanılırsa bulgurlar şişiyor ve köftenin ne kıvamı ne de lezzeti doğru oluyor. Yaz aylarında köfte yapacağınız zaman ise su yerine temiz su kullanarak elde ettiğiniz buz küplerini kullanabilirsiniz.

Çiğ köftenin bir diğer önemli detayı da soğandır. Çiğ köftede kullanılan soğanın çok ince olması gerekir ancak rendelenmiş ya da robotta çekilmiş soğan kullanmak da doğru olmaz. Çünkü rende ve robot soğanın suyunu çıkarır ve köftenin tadını bozar. Bu nedenle çiğ köftenin soğanını bıçakla, doğrayabildiğiniz kadar ince doğramalısınız.

Son olarak tabanı tırtıklı çiğ köfte tepsisi kullanmayı ihmal etmeyin. Bu tırtıklar köftenin harcının macun kıvamına gelmesinde işinizi kolaylaştırır.

ETLİ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR? EVDE ETLİ ÇİĞ KÖFTE YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

400 gram ince bulgur

250 gram dana nuar kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

3 adet rendelenmiş domates

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

2 tatlı kaşığı kimyon

2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tuz

1 adet marul

2 adet limon

Yarım demet taze nane

1 kase buz

Nasıl yapılır?

Kıymayı dört kez çektirin.

Kuru soğanı kıyın, sarımsakları dövün.

Salçalar ve tuz ile birlikte tepsiye alın.

İçine bulguru yavaş yavaş ilave edin.

Rendelediğiniz domateslerin üçte birini ve 3 küp kadar buzu da karışıma ekleyip yoğurmaya başlayın.

Bulgurlar kurudukça su ya da buz ekleyin.

Bulgurlar iyice yumuşadığında bir kenara alın.

Kıymanızı birkaç küp buz ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Kıyma kıvam alınca bulgurla birleştirin.

Rendelenmiş domateslerin kalanının yarısını da ekleyin ve hep birlikte yeniden yoğurun.

Köfte kıvamına gelince içine taze soğan, maydanoz, kimyon, karabiber ve kalan domatesi ilave edin.

Homojen olacak şekilde karıştırın.

Küçük parçalar koparıp elinizle sıkarak köfte şekline getirin.

Etli çiğ köfteniz hazır. Afiyet olsun…

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR? EVDE ETSİZ ÇİĞ KÖFTE YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

500 gram ince bulgur

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı toz biber

Yarım yemek kaşığı acı isot

1 demet maydanoz

Nasıl yapılır?

Bulgur ve domates salçasını tepsiye alıp iyice yoğurun.

Yumuşadıktan sonra damla damla su ilave ederek yoğurmaya devam edin.

Bulgurların rengi salça gibi kırmızıya döndüğü noktada karışıma tuz, pul biber, sıvı yağ, isot ve biber salçasını ekleyip karıştırarak yeniden yoğurmaya başlayın.

İhtiyaç olursa biraz daha su ilave edin.

Bulgur iyice yumuşayınca içine incecik kıydığınız soğan ve maydanozları ekleyip soğanlar bulgurun içinde kaybolana kadar yoğurmayı sürdürün.

Küçük parçalar koparıp elinizle sıkarak köfte şekline getirin.

Etsiz çiğ köfteniz hazır. Afiyet olsun…