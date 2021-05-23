Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi

Çiğ börek veya çibörek, kıyma ve soğanlı harç eklenen yufkanın yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor. Böreğinizin hamurunu hazırlarken sirke ekleyerek fazla yağ çekmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca iç harcına da su eklemelisiniz.

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık su

3 su bardağı un

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet kuru soğan

300 gram kıyma

1 çay bardağı su

Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Unu derin bir kaba alın. Üzerine sirke ve tuzu ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş suyu ekleyerek yoğurun. Hamurunuz hazır olunca dinlenmesi için kenara alın. Diğer taraftan da soğanı ince ince kıyın. Soğanı ince ince doğrayıp bir kaseye alın. Üzerine kıyma ve tuzu ekleyip karıştırın. Son olarak suyu ilave edin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar alın ve tabak boyunda açın. İçine hazırladığınız harçtan koyun. Daha sonra kapatıp kenarlarına çatalla bastırın. Hazırladığınız börekleri kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis edin.