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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 23.05.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi

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Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi

Börekler sofralarımızın ve çay saatlerinin olmazsa olmazı. Çiğ börek de en sevilenlerden biri. Kıymalı iç harcıyla ve incecik hamuruyla tadına doyum olmuyor. Peki çiğ börek nasıl yapılır? İşte çiğ börek tarifi..

Çiğ börek veya çibörek, kıyma ve soğanlı harç eklenen yufkanın yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor. Böreğinizin hamurunu hazırlarken sirke ekleyerek fazla yağ çekmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca iç harcına da su eklemelisiniz. 

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık su
3 su bardağı un
2 tatlı kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet kuru soğan
300 gram kıyma
1 çay bardağı su
Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Unu derin bir kaba alın. Üzerine sirke ve tuzu ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş suyu ekleyerek yoğurun. Hamurunuz hazır olunca dinlenmesi için kenara alın. Diğer taraftan da soğanı ince ince kıyın. Soğanı ince ince doğrayıp bir kaseye alın. Üzerine kıyma ve tuzu ekleyip karıştırın. Son olarak suyu ilave edin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan parçalar alın ve tabak boyunda açın. İçine hazırladığınız harçtan koyun. Daha sonra kapatıp kenarlarına çatalla bastırın. Hazırladığınız börekleri kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak servis edin.

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