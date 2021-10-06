Çiçek nasıl kurutulur ve saklanır? Evde fırında, güneşte, kitap arasında ve mikrodalgada çiçek kurutma

Çiçekler hem hediye hem de süs aracı olarak evlerde, ofislerde ya da pek çok mekanın içerisinde kullanılmaktadır. Bu kadar fonksiyona sahip olan çiçeklerin saklanması da oldukça kolay olmaktadır. Hemen hemen her alanda görülebilen çiçekler çeşitli amaçlar ile kullanılmaktadır.

Mikrodalga Fırın İçinde Çiçek Kurutma Yöntemi Nedir?

Mikrodalga fırın içerisinde çiçek kurutma yöntemi için bilinmekte olan en yeni çiçek kurutma tekniği demek mümkündür. Bununla birlikte bu yöntem çiçek kurutma konusunda var olan en hızlı yöntemlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Ancak çiçekler bu yöntemde direkt olarak mikrodalga fırının içerisine yerleştirilmemektedir. Silisyum adı verilen bir madde aracılığı ile kaplanmış olan çiçekler mikrodalga fırının içine yerleştirilir.

Hızlı kurutuşu nedeni ile renklerin korunmasında bir hayli başarılı olan mikrodalga fırınlarda her çeşit çiçeği kurutabilmek mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni, mikrodalgaların maddelerin içindeki su moleküllerini titreştirip ışıtmasıdır. Bir başka deyiş ile kurutulmak istenilen bitkinin öz suyu oldukça düşük ise sonuç da tatmin edici olmayacaktır.

Mikrodalga fırın, pek çok taç yaprakları, tüylü ya da yapışkan yüzeyleri bulunmayan çiçekler için en iyi biçimde çalışmaktadır. Gül gibi çiçekler içinse uygun değildir. Kurutma süresiyse bir dakika kadardır fakat doğru süreyi deneme yanılma yoluyla yakalamak mümkün olmaktadır.

Mikrodalga Fırında Çiçek Kurutma süresi Ne Kadardır?

Kurutulacak olan çiçekleri mikrodalgada bir kaba boşaltılır. Kutunun içerisine silike jel koyulabilir ya da kil kumu veya 50/50 olan boraks ve mısır unu ile olan karışımını kullanabilmektedir. Çiçekler kurutucu malzemenin altına gömülür. Kaplar mikrodalgaya koyulurken yanına da bir bardak su koyulur. 2 dakika ısıtılır.

Kitap Arasında Çiçek Nasıl Kurutulur?

Kitap arasında çiçek kurutma yöntemi en fazla kullanılan yöntemdir. Çiçekler kitabın ortasına yerleştirilir. Çiçekler üst üste gelmeyecek biçimde dizilmelidir. Kuru bir yer üzerinde muhafaza edilir. Bu teknik 2 ile 4 haftalık sürenin arasında sonuç vermektedir.

Güneşte Çiçek Kurutma Yöntemi Nedir?

Güneş ile çiçek kurutma herhangi bir kimyasal kurutucu olan madde kullanılmadan, doğal biçimde çiçek kurutmayı ifade etmektedir. Çiçeklerin renginin solmadan kuruması arzu ediliyorsa, havasız olmayan, kuru, sıcak ya da güneşli olan bir ortamda çiçeklerin kurutulması gerekmektedir. Nemli ortamlar içinde kurutulan çiçekler çürüyebilmektedir. Çiçekler bir tepsiye ya da beze dizilir ve güneşin altında kuruyana kadar bekletilir.