Çi börek, incecik açılan çıtır hamuru ve sulu kıymalı iç harcıyla sofranıza hem doyurucu hem de lezzetli bir börek seçeneği oluyor. Sirkeli hamurun yağ çekmeyen hafifliği, soğanlı kıymalı harcın lezzetiyle enfes bir uyum yakalıyor. Kızgın yağda kısa sürede kızaran bu nefis börek, kahvaltılara ve çay saatlerine çok yakışıyor. İşte çi börek tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...