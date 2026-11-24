Çi börek (Çiğ börek) tarifi - Videolu “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Çi börek, incecik açılan çıtır hamuru ve sulu kıymalı iç harcıyla sofranıza hem doyurucu hem de lezzetli bir börek seçeneği oluyor. Sirkeli hamurun yağ çekmeyen hafifliği, soğanlı kıymalı harcın lezzetiyle enfes bir uyum yakalıyor. Kızgın yağda kısa sürede kızaran bu nefis börek, kahvaltılara ve çay saatlerine çok yakışıyor. İşte çi börek tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
4.5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sirke
1.5 su bardağı su
İç harcı için:
500 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı su
Kızartmak için:
2 su bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Derin bir kap içerisine un, tuz, sirke ve suyu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin. Ayrı bir kap içerisine kıymayı ilave edin. Üzerine soğanı, karabiberi, tuzu ve suyu ekleyip karıştırın.
Şekillendirme aşaması
Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp eşit bezeler hazırlayın. Bezeleri merdane yardımıyla yuvarlak şekilde açıp birer yemek kaşığı iç harçtan ekleyin. Hamurları yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını yapıştırarak fazla kısımlarını kesin.
Pişirme aşaması
Derin bir tavada sıvı yağı ısıtıp hamurları ekleyin. Her iki taraflarını da renk alana kadar çevirerek kızartın.