Cevizli kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Çıtır çıtır cevizli tel kadayıf tarifi

Cevizli Kadayıf Tatlısı Tarifi

350 gram tel kadayıf

1 çay bardağı erimiş tereyağı

Dövülmüş ceviz

Şerbeti için;

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

2 damla limon suyu

Cevizli Kadayıf Tatlısı Nasıl Yapılır?

İlk önce işe kadayıfları parçalara ayırarak başlayın. Üzerine eritilmiş tereyağı dökün ve karıştırarak tereyağı çekmesini sağlayın.

Tereyağı ile yağlanmış büyük dikdörtgen borcama yağlanmış tel kadayıf hamurunun yarısını alt tabanına yayın. Üzerini hafifçe bastırın.

Ardından, dövülmüş cevizi ilave edin. Geri kalan yağlanmış kadayıfları ise üst kata yayın ve yeniden hafifçe bastırın.

Önceden ısıttığınız alt üst ayardaki 200 derecelik fırınınızda kadayıfı kızarana kadar pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın.

Fırından çıkan kadayıfları soğuyunca dilimleyin.

Şerbeti için; su ve şekeri ocağa alın, kaynayınca birkaç damla limon suyu ilave ederek yaklaşık 8 dakika kontrollü bir şekilde kaynatın ve sıcak sıcak, daha önce soğutulmuş olan dilimlenmiş kadayıfa dökün.

Yaklaşık 15 dakika şerbetin çekmesini bekleyin ve servis edin Afiyet olsun.

Cevizli Kadayıf Tatlısının Püf Noktası

Kadayıf piştikten sonra soğumaya bırakılmalı ve soğuduktan sonra dilimlenmeli.

Şerbeti, servis yapmadan yaklaşık 15 dakika önce sıcak sıcak dökülürse, çıtır çıtır bir kadayıf tatlısı elde etmiş olursunuz.