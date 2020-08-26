Çeşit çeşit soğuk kahve tekniği arasında sizinki hangisi?

Metotlara geçmeden önce kullanacağınız kahvenin kalitesinin ve öğütülme kalınlığının sonucu etkileyeceğini belirtelim. Kahvecinize soğuk kahve yapacağınızı belirtirseniz çekirdekleri ona göre öğütecektir. Aroma tercihini ise size bırakıyoruz...

MAKİNE KAHVESİNDEN SOĞUK KAHVE

En pratik ve en bilinen teknik bu olsa gerek. Makinede demlenen kahveyi bir kavanoza aktarıp buzdolabında bir gece beklettiğinizde kolayca soğuk kahve elde edebiliyorsunuz. Ancak kahvede bir koyulaşma, acılaşma ve bayatlama hissi oluştuğundan lezzetten feragat etmek gerekiyor.

AEROPRESS İLE SOĞUK KAHVE

Aeropress son dönemde kahve meraklılarının favori ekipmanlarından biri oldu. Bu şekilde soğuk kahve yapmak için oda sıcaklığında su kullanmak gerekiyor. Bu şekilde birkaç dakika içinde kahvenizi hazırlamanız mümkün. Ancak çok hızlı bir demleme süresi olduğundan ortaya çıkan içecekteki kave aroması yoğunluğu da düşük oluyor. Koyu kahve sevmeyenlerdenseniz Aeropress sizin için çok uygun olabilir.

KAVANOZDA COLD BREW İLE SOĞUK KAHVE

Bu tekniğin özü kahveyi ve suyu bir kavanoza koyup karıştırdıktan sonra 18 ila 24 saat buzdolabında bekletmek. Ertesi gün bardaklara süzdüğünüz kahve içime hazır. Süre olarak biraz uzun sürse de bu şekilde lezzet olarak gerçekten yüksek seviye bir kahve elde edebilmek mümkün. Eğer sürenin uzunluğundan şikayetçiyseniz ya da çok fazla kahve tüketenlerdenseniz bol miktarda yapıp saklayabileceğiniz biz kahve cold brew.

FRENCH PRESS'TE COLD BREW İLE SOĞUK KAHVE

Bir üstteki metottan süre ve lezzet anlamında çok da farkı yok. Ancak kahveyi süzmek gibi ekstra bir işle uğraşmaktansa french press'in pistonuna basmak çok daha pratik bir çözüm. Ancak büyük french press'leri pistonuna basılmamış halde buzdolabına yerleştirmek biraz zor oluyor.

MOKA POT İLE SOĞUK KAHVE

Evinde moka pot olanlar kahvede ne kadar iyi sonuç verdiğini zaten biliyor. Moka pot'ta demlediğiniz kahveyi bardağa doldurduğunuz buz küplerinin üzerine dökerek kolayca soğuk kahve yapmak mümkün. 5-10 dakika kadar kahvenin başında beklemeniz gerekebilir ancak ortaya çıkacak sonuç gerçekten lezzetli oluyor. Zira kahve hızla soğuduğu için aroması içinde kalıyor.

POUR OVER İLE SOĞUK KAHVE

Japon tarzı diye de bilinen pour over'la soğuk kahve de 5 dakika içinde hazır olanlardan ancak özel kahve karafına ya da pour over aparatına sahip olmanız şart. Alta buz küpleri koyup kahvenin üzerine de sıcak su döktüğünüz için kahve aynı anda hem demleniyor hem de soğuyor. Bu nedenle aromasını kaybetmiyor.