Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Çerkez tavuğu tarifi

Unlu veya cevizli olarak yapılan Çerkez tavuğu, misafir sofralarınıza çok yakışacak. Üstelik kısa sürede birkaç basit malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, yapılışını sizin için derledik. İşte Çerkez tavuğu malzemeleri ve tarifi...

MALZEMELER:

1 adet bütün tavuk

1 su bardağı tavuk suyu

3 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Tavuğu güzelce haşlayın. Daha sonra derisini ayırın ve didikleyin. Bayat ekmeği de tavuk suyuyla ıslatın. Ceviz içini robottan çekin. Ekmek içi, sarımsak ve cevizi karıştırın. Son olarak tavuğu da ekleyip karıştırın ve servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı biber serpip servis edin.