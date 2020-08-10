Çerkez tavuğu nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay ve pratik Çerkez tavuğu tarifi ve yapımı

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden olan çerkez tavuğu ağır misafir sofralarında kendisine yer buluyor. Çok lezzetli ve pratik olması çerkez tavuğu tarihini popüler tutuyor. İşte, kolay ve pratik çerkez tavuğu tarifi ve malzeme listesi.

Yapımı için malzemeler

1 adet bütün tavuk

3 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Zeytinyağı

Çerkez tavuğu tarifi Nasıl yapılır?

Bütün tavuğu güzelce haşlayın.

Ardından derisinden ayırıp didikleyin.

Bayat ekmekleri tavuk suyu ile ıslatın.

Ceviz içini de robotta çekin.

Ekmek içi, ceviz ve sarımsakları karıştırın.

Tavukları da cevizli sosa ilave edip karıştırıp servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı biber serpip süsleyin.

Afiyet olsun...