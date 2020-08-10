Çerkez tavuğu nasıl yapılır, malzemeleri neler? Çerkez tavuğu tarifi ve yapımı
Çerkez tavuğu tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz pratik lezzetlerden. Didilmiş tavuk etleri ve ceviz içi ile yapılan bir tür meze çeşidi olan çerkez tavuğu, sofralarından farklı tat arayanların favorisi olabilir. Sizler de eve gelen misafirleriniz için değişik meze tarihi arıyorsanız, birkaç parça tavuk, biraz ekmek içi biraz da cevizle harikalar yaratabilirsiniz. Peki, Çerkez tavuğu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, çerkez tavuğu tarifi ve yapımı...
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden olan çerkez tavuğu ağır misafir sofralarında kendisine yer buluyor. Çok lezzetli ve pratik olması çerkez tavuğu tarihini popüler tutuyor. İşte, kolay ve pratik çerkez tavuğu tarifi ve malzeme listesi.
Yapımı için malzemeler
1 adet bütün tavuk
3 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı ceviz içi
1 su bardağı tavuk suyu
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Zeytinyağı
Çerkez tavuğu tarifi Nasıl yapılır?
Bütün tavuğu güzelce haşlayın.
Ardından derisinden ayırıp didikleyin.
Bayat ekmekleri tavuk suyu ile ıslatın.
Ceviz içini de robotta çekin.
Ekmek içi, ceviz ve sarımsakları karıştırın.
Tavukları da cevizli sosa ilave edip karıştırıp servis tabağına alın.
Üzerine zeytinyağı gezdirin ve kırmızı biber serpip süsleyin.
Afiyet olsun...