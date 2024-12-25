Cennet çorbası tarifi: Cennet çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte cennet çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı...

CENNET ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı mısır unu

5 su bardağı sıcak su

2 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Toz biber

Sıvı yağ

CENNET ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tencerede tereyağını eritin.

Ardından mısır ununu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Patates ve soğanı iri iri doğrayın ve tencereye ilave edip kavurmaya devam edin.

Sebzeler kavurulunca rendelenmiş sarımsak, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.

Daha sonra sıcak suyu ve tavuk suyunu ilave edin ve orta ateşte ara ara karıştırın.

Çorba pişince blender'dan geçirin ve tekrar ocağa alıp birkaç dakika daha pişirin.

En son üzeri için sıvıyağı ve toz biberi kızdırın.

Çorbanız hazır olunca kaseler paylaştırın ve

üzerine toz biberli karışımı ekleyip servis edin.

Afiyet olsun...