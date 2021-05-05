Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreği malzemeleri ve tarifi
Çarşaf böreği, nefis lezzeti ve kolay yapımıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi. Hamuru diğer börek türlerine göre biraz daha pratik olduğu için özel günlerde sık sık tercih edilebiliyor. Peki çarşaf böreği nasıl yapılır? İşte çarşaf böreği malzemeleri ve tarifi...
Çarşaf böreğinin iç harcında genel olarak peynir tercih ediliyor. Ancak dilerseniz ıspanak, patates veya kıyma da kullanabilirsiniz. Ayrıca hamurunun yapımı da oldukça pratik. Bu nefis böreğin çay saatlerinde size eşlik etmesiniz isterseniz, tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
3,5-4 su bardağı un
1 çay bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
400 gram beyaz peynir
2 çay kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
10 gram yaş maya
Yağlamak için:
1 çay bardağı sıvı yağ
3,5 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Artan yağ
NASIL YAPILIR?
Yaş mayayı, şeker ve ılık su ile birlikte yoğurma kabının içinde karıştırın. Ardından tuz, sıvı yağ ve süt, ekleyip homojen bir kıvam almasını sağlayın ve dinlenmesi için kenara alın.
Hamurunuz dinlendikten sonra 8 parçaya ayırın. Her bir parçayı tabak büyüklüğünde ve ince bir şekilde açın. Daha sonra hamurun uç kısmına ezdiğiniz beyaz peynirden koyun ve rulo şeklinde sarıp, fırın tepsisinin ortasından başlayarak yerleştirin. Böreğinizi 30 dakika kadar dinlendirin ve son olarak üzerine yumurta sarısı ve artan yağı sürün. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.