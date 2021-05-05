Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreği malzemeleri ve tarifi

Çarşaf böreğinin iç harcında genel olarak peynir tercih ediliyor. Ancak dilerseniz ıspanak, patates veya kıyma da kullanabilirsiniz. Ayrıca hamurunun yapımı da oldukça pratik. Bu nefis böreğin çay saatlerinde size eşlik etmesiniz isterseniz, tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:



3,5-4 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

400 gram beyaz peynir

2 çay kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

10 gram yaş maya

Yağlamak için:

1 çay bardağı sıvı yağ

3,5 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:



1 adet yumurta sarısı

Artan yağ

NASIL YAPILIR?

Yaş mayayı, şeker ve ılık su ile birlikte yoğurma kabının içinde karıştırın. Ardından tuz, sıvı yağ ve süt, ekleyip homojen bir kıvam almasını sağlayın ve dinlenmesi için kenara alın.

Hamurunuz dinlendikten sonra 8 parçaya ayırın. Her bir parçayı tabak büyüklüğünde ve ince bir şekilde açın. Daha sonra hamurun uç kısmına ezdiğiniz beyaz peynirden koyun ve rulo şeklinde sarıp, fırın tepsisinin ortasından başlayarak yerleştirin. Böreğinizi 30 dakika kadar dinlendirin ve son olarak üzerine yumurta sarısı ve artan yağı sürün. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin. Sıcak olarak servis edin.