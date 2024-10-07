Cantık pide tarifi: Evde cantık pide nasıl yapılır, nereye ait, malzemeleri neler?

İşte cantık pide tarifi, malzemeleri ve yapımı...

CANTIK PİDE TARİFİ MALZEMELERİ

5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 paket instant maya

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 adet domates

2 adet kuru soğan

1 adet kapya biber

6 adet yeşil biber

Çeyrek demet maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Kekik

Kimyon

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

Pide hamuru için mayayı ılık su, süt ve şekerle karıştırıp birkaç dakika bekleyerek canlandırın.

Yumurtanın sarısını daha sonra kullanmak için kenara alın.

Yumurta beyazına, sıvı yağ ve tuzu da ilave edip mayaya ekleyin ve karıştırın.

Un hamuru yoğuracağınız kaba alıp ortasını havuz gibi açın.

Hazırladığınız sıvı karışımı una ilave edin ve gergin bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Nemli bir örtünün altında hamurunuzu 45 dakika kadar mayalandırın.

Hamur mayalanırken kuru soğanı, biberleri ve domatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Maydanozu ince ince kıyın.

Sebzeleri kıymayla birleştirin.

Baharatları da ilave edip hepsini güzelce yoğurun.

Mayalanan hamuru yumruk büyüklüğünde bezelere ayırıp elinizi yağlayacak ortası çukur kenarları yüksek olacak şekilde hamurları biraz açın.

Hamurun ortasına kıymalı harçtan doldurun.

Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin.

Ayırdığınız yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

Pideleriniz 20 dakika içinde fırından çıkmaya hazırdır.

Biraz ılındıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...