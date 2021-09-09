Cannoli (kanoli) tarifi: İtalyan mutfağı lezzetlerinden cannoli nasıl yapılır?

Kökeni Sicilya olan Cannoli’nin hamurlu bir tatlı olması nedeniyle ayrı bir hayran kitlesi bulunuyor. "Küçük tüp" ya da "küçük boru" anlamına gelen cannoli, adını tatlının şeklinden alıyor. İtalya'dan Amerika'ya göç edenlerin bu tatlıyı Amerika'da yaygınlaştırması üzerine bugün, neredeyse tüm dünyanın en çok bildiği tatlılardan biri oluyor. Peki cannoli (kanoli) nasıl yapılır? İşte hayranlarına, evde cannoli tarifi yapmanın püf noktaları…

Cannoli (Kanoli) Malzemeleri

Hamur için;

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı krema

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1adet yumurta

Peynir dolgusu için;

200 gram ricotta peyniri (veya taze lor)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Yarım su bardağı dövülmüş Antep fıstığı

Cannoli (Kanoli) Nasıl Yapılır?

Öncelikle unu eleyerek bir yoğurma kabına alın, ortasına bir havuz açın.

Bütün hamur malzemelerini bu havuzda birleştirip, yoğurmaya başlayın.

Oldukça sert bir hamur elde edene kadar yoğurun ve hamuru streçleyip buzdolabında en az bir saat dinlendirin.

Dinlenen hamurdan parçalar koparıp, mümkün olduğunca ince ve yuvarlak olacak şekilde açın.

Yağı iyice kızdırın.

Yuvarlak hamur parçalarını metal çubuklara sarıp, birleşme yerlerini de sıkıca bastırıp, kızgın yağa atın.

Rengi altın sarısı olana kadar yaklaşık 3 dakika kızartın.

Kızarmış hamurları havlu kağıt üzerine alın ve ılımaya bırakın.

Başka bir kapta ricotta peyniri, krema, pudra şekerini iyice çırpın ve krema tüpüne doldurun.

Hamurlar soğuyunca içerisindeki metal çubukları çıkartın ve peynir kreması ile doldurun.

Kremanın çıktığı her iki ucunu da dövülmüş fıstığa batırarak servis tabaklarına alın.

Dilerseniz iki ucunu vişne ile yapıştırdıkran sonra üzerini pudra şekeri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Ya da iri çekilmiş Antep fıstığına kanolinin iki ucunu bandırıp sosladıktan sonra üzerini pudra şekeri ile süsleyip servis edebilirsiniz.