Çankırı yemekleri - Çankırı'da ne yenir ve neyi meşhur? Çankırı mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Çankırı Türkiye'nin en güzel yemeklerine sahip olan bir şehridir. Özellikle İç Anadolu kültürünü yoğun olarak barındıran Çankırı gerek kültürü gerekse de tarihi ile dikkat çeken bir şehirdir. Anadolu turu yapanların mutlaka uğradığı bir şehir olan Çankırı şehri en güzel şehirlerimizden bir tanesidir. Çankırı yemekleri ise ziyaretçiler tarafından bu şehirde ilk denenen şeylerden bir tanesidir. Hem etli hem de sebzeli muhteşem yemekleri olan Çankırı yemekleri mutlaka tercih edilmesi gereken yemeklerdendir. Çankırı yemekleri damak tadınıza da hitap eden oldukça leziz mi leziz yemeklerden oluşur.

Meşhur Çankırı Yemekleri - Çankırı Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Sarımsaklı Et

Çankırı'nın muhteşem lezzetlerinden sadece bir tanesi olan sarımsaklı et hem sebze hem de et yemeğidir. Aynı zamanda bu et yemeği tescilli bir et yemeğidir. Coğrafi olarak Çankırı'ya ait olduğu tescil edilen sarımsaklı et bu şehrin en meşhur yemeğidir. Sarımsaklı et Çankırı mutfaklarında vazgeçilmez olarak bilinir. Et yemeklerinin bu şehirde çok sevildiği bilindiğinden ötürü sarımsaklı et de bu şehirde oldukça ünlüdür. Ayrıca sarımsaklı etin yapımında da ekstra bir zahmet sarf etmenize gerek yoktur. Hızlı bir şekilde sarımsaklı et yemeğini hazırlayabilirsiniz. Bu şehirde sarımsaklı et yemeği usta aşçılar tarafından yapılan bir yemek olmuştur.

2) Yaren Güveci

Çankırı'da mutlaka denenmesi gereken bir diğer lezzet ise yaren güvecidir. Yaren güveci bir güveç yemeğidir. Sağlık açısından da bol malzeme ile hazırlandığından dolayı çok faydalıdır. Bu yemeğin içerisinde domates patlıcan soğan ve kuşbaşı et yer almaktadır. Oldukça lezzetli bir yemek olan yaren güveci yemeği bol malzeme ile hazırlandığından dolayı yapımı zahmetli olan bir güveç yemeğidir. Çankırı'da hemen hemen her restoranda rastlanılan çok güzel bir yemektir.

3) İnce Ekmek Muskası

Ekmek muskası Çankırı mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Özellikle tatlılar ve yemekler ile birlikte servis edilmektedir. Çankırı'da en meşhur hamur işleri arasında ince ekmek muskası yer almaktadır. Az malzeme ile muhteşem bir lezzet ortaya koyulan bu yemek tadı itibari ile de gözlemeye benzemektedir. Görüntüsü ile de gözlemeyi andıran bir yemek olsa da gözlemeden farklı olarak hazırlanışı ile dikkat çeker. İnce ekmek muskası hamur işi yemeği sevenlerin mutlaka denenmesi gerekmektedir.

4) Yazma Çörek

Çankırı'da en sevilen hamur işlerinden bir tanesi olan yazma çörek muhteşem bir lezzete sahiptir. Çankırı'ya eğer bir gün yolunuz düşerse denemeniz gereken yemeklerin başında yer alır. Özellikle çay saatlerinde sıklıkla ikram edilen bir çörektir. Yazma çörek aynı zamanda görselliği ile de ön plana çıkıyor. Çankırılılar tarafından misafirlere en sık ikram edilen hamur işleri yemeklerinin başında yazma çörek gelmektedir. Yazma çörek bu bölgede ki pastanelerde sıklıkla satıldığından bahsedilebilir.

5) Kül Çöreği

Çörek yemeklerinden bir diğeri olan kül çöreği közde hazırlanan bir çörek yemeğidir. Kül çöreği sevilen hamur işlerinden bir tanesidir. Durum böyle olunca hem lezzet açısından hem de hazırlanışı açısından farklı bir çörek olan kül çöreği de daha önce tatmadığınız lezzetlerden oluşmaktadır. Çankırı mutfaklarında sıklıkla hazırlanan bir yemek olan kül çöreği yemeği közde ve fırında da yapılmaktadır. Kül çöreği basit malzemeler ile birlikte hazırlanır. Böylelikle hızlı bir şekilde hazırlanarak servis edilir. Bu bölgenin en çok denenen yöresel lezzetleri arasındadır.

6) Mıkla

En sağlıklı yemeklerden olan mıkla yemeği özellikle Çankırı'da sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Sabah kahvaltılarında mıkla yemeği sıklıkla tercih edilir. Mıkla pratik bir şekilde hazırlanır. Yumurta ile birlikte servis edilen mıkla yemeği şehir merkezlerinde yer alan restoranlarda rastlanılmaktadır. Mıkla yemeği yöresel lezzetlerden en sevilenleri arasındadır. Çankırı'nın en çok denenen yemekleri arasında mıkla yemeği gelmektedir. Çankırı'ya geldikten sonra denemeniz gereken lezzetlerin başında mıkla yemeği gelmektedir. Mıkla özel baharatlar ile hazırlanmaktadır. Farklı tatları denemek isteyen kişiler için mıkla yemeği biçilmiş kaftan bir yemektir.