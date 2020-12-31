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İHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Çanakkalelilerin yılbaşı sofrası tercihi derya kuzuları oldu

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Çanakkalelilerin yılbaşı sofrası tercihi derya kuzuları oldu
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Çanakkale’de, yeni yıla saatler kala vatandaşlar soluğu balıkhanede aldı. Yılbaşında bu kez omega-3 açısından değerli olan balık tercih edildi.

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  • Yılbaşında bu kez omega-3 açısından değerli olan balık tercih edildi
  • Yılbaşında bu kez omega-3 açısından değerli olan balık tercih edildi
  • Yılbaşında bu kez omega-3 açısından değerli olan balık tercih edildi
  • Yılbaşında bu kez omega-3 açısından değerli olan balık tercih edildi
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Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlar balığı tercih ediyor.

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Yılbaşı sofrasında bile balıksız yapamayanlar için nefis yemek tarifleri
Yılbaşı sofrasında bile balıksız yapamayanlar için nefis yemek tarifleri

Aralık ayında havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Çanakkale’de yüksek oranda tüketilen balık da oldukça yoğun ilgi görüyor. Yılbaşına saatler kala vatandaşlar da akşam yemeği tercihini balıktan yana kullanıyor.

Çanakkalelilerin yılbaşı sofrası tercihi derya kuzuları oldu

Yılbaşı nedeniyle satışların sabah saatlerinde arttığını kaydeden balıkçı Şevket Değirmencioğlu, “Balık satışlarımız sabah saatlerinden itibaren çok yoğun geçiyor. Malum yılbaşı, ilerleyen saatlerde de daha da bir yoğunluk olacak gibi görünüyor. Bu sene palamut, sarıkanat ve çinekop bol oldu. Yılbaşında hindi tüketiliyor ama balık biraz daha faydalı. Omega-3 ve bağışıklık sistemi bakımından daha kuvvetli. Biraz hava estikçe balık az miktarda çıktı. Balık fiyatları; orta sarıkanatlar 80 lira, ince sarıkanatlar 70 lira, Karadeniz hamsisi 35 lira, deniz levreği 70-80 lira civarında, kültür çipuraları 50, deniz çipuraları ise 80-100 lira arası değişiyor. Bu sene lüfer yok. Lüfer çok nadir çıkıyor. Lüfere göre sarıkanat ve çinekop daha yoğun oluyor” dedi.

Çanakkalelilerin yılbaşı sofrası tercihi derya kuzuları oldu

Balıkçı Melih Kayıkçı ise, “Tezgahlar canlı ve hareketli. Vatandaş da bu yılbaşında evde olacağından dolayı, balığa talep oldukça fazla. Sabahtan yoğunluk oldu ama esas yoğunluğu öğleden sonra bekliyoruz. Balık fiyatları biraz yüksek, havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Lüfer yok denecek kadar az. Günde 3-5 tane lüfer geliyor, onun da kilosu 160 liradan satılıyor” diye konuştu.

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