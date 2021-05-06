Çanakkale yemekleri - Çanakkale'de ne yenir ve neyi meşhur? Çanakkale mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Yemyeşil doğası ve mis gibi havası ile Marmara bölgesinin en güzel illerinden biri olan Çanakkale, geçmişten günümüze gelen köklü tarihi, kültürü ve doğal güzelliğiyle misafirlerini büyülemekte ve güzel anılar biriktirmeye yardımcı olmaktadır. Kendi içerisinde büyüleyici lezzetlere ev sahipliği yapan bu ilimiz, yöresel mutfağıyla da oldukça merak edilmektedir. Şimdi de bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Çanakkale’de Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Çanakkale Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Çanakkale ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin belki de en büyük nedeni doğal havasında var olan faydalı otların ve yerel halkın geçmişten beri sürdürdüğü lezzetlerin oldukça etkili olduğu söylenebilir. En çok tercih edilen yemeklerin listesi şu şekildedir.

Tumbi

Metez

Çırpma

Melki Yemeği

Yumurtalı Tiken

Biga Köftesi

İncir Dolması

Tumbi

Yöresel olarak en çok bilinen yemeklerden birisidir. İçerisinde bolca sebze ve bakliyat bulunan Tumbi tam bir protein deposudur. İçerisinde göce adı verilen Çanakkale’ye özgü bir çeşit buğday bulunur. Yemeğin en önemli püf noktası da buradan gelmektedir. Bu muhteşem lezzetin içerisinde Tumbi, göce, patlıcan, soğan, maydanoz ve domates vardır. Kavrulmuş soğanların üzerine tüm malzemeler eklenerek tekrar kavrulur, daha sonra fırında bir süre pişirilir. Fırında pişirildikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirilerek servis edilir.

Metez

Metez, özellikle hamur işi yemekleri sevenler için Çanakkale’ye uğradıklarında denemeleri tavsiye edilen bir lezzettir. Aslında bir nevi matı yemeğine benzediği de söylenebilir. Bu yemek farklı yörelerde farklı isimlerle de anılabilir. Bu bölgede yapılan metezin püf noktası içerisindeki kıymadır. Yapım aşaması oldukça yorucu olsa da ortaya çıkan lezzet baş döndürücü olabilir. Kıyma ve soğanın kavrulmasıyla hazırlanan iç harç, el açması hamurların içerisine yerleştirilir ve yarım ay şeklinde kapatılır. Kaynar suda haşlanır. Haşlandıktan sonra üzerine el yapımı yoğurt ve tereyağlı salçalı sos ilave edilerek servis edilir.

Çırpma

Çırpma, Çanakkale mutfağının en köklü lezzetlerinden birisidir. Özellikle doyurucu olması, bu yemeği ramazan aylarında daha çok tercih edilmesini sağlar. İsteğe göre kabak ile hazırlansa da Çanakkale usulü çırpmanın püf noktası içerisindeki ıspanaktır. Soğan ve ıspanakla hazırlanan harç hamur ile karıştırılır. Daha sonra bir tepsi içerisine dökülerek fırında pişirilir. Nar gibi kızardıktan sonra fırında çıkartılır ve servis edilir.

Melki Yemeği

Doğanın en büyük mucizelerinden birisi de kendiliğinden çıkan faydalı mantarlarıdır. Melki yemeği de Çanakkale doğasında yetişen mantarlar ile yapılan bir lezzettir. Yemek ismini de melki adındaki mantardan alır. Az malzeme ile ekonomik bir lezzete dönüşebilen melki yemeğinin yapımı da oldukça basit ve pratiktir. Mantar, soğan, salça ve baharatların kavrulmasıyla hazırlanır.

Yumurtalı Tiken

Yine bu yöreye has yemeklerden birisi olan Yumurta tikenin ana maddesi şevketi bostan otudur. Çanakkale dağlarında yetişen bu ot ayrıca sağlığa da oldukça yararlı bir ot türüdür. Vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayabilir. İnce ince doğranan otlar kaynatılır, salça ve soğan ile birlikte kavrulur. Üzerine yumurta kırılarak afiyetle yenilir.

Biga Köftesi

Çanakkale’nin meşhur ilçelerinden biri olan Biga’dan ismini alan bu köftenin püf noktası doğal ettedir. Baharatlarla harmanlanan kıyma etin içerisine soğan ve ekmek içi de eklenerek köfte haline getirilir. Özel ızgaralar üzerinde pişirilen Biga köftesi yanında genellikle turşu ile servis edilir.

İncir Dolması

Faydaları saymakla bitmeyen incirin, Çanakkale usulü ile hazırlanmış tatlısı oldukça merak edilmektedir. Hazırlanışı ise şu şekildedir. Sapları koparılan incirler içleri oyularak açılır. Oyulan incirlerin içerisine; pirinç, şeker ve cevizden oluşan karışım eklenir. Fırına verilerek pişirilir.