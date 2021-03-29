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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 29.03.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Çanak köfte nasıl yapılır? Çanak köfte tarifi

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Çanak köfte nasıl yapılır? Çanak köfte tarifi

Diğer bir adı Hasanpaşa köftesi olan çanak köfte, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen sofralarımızın gözde yemekleri arasında yer alıyor. Siz de akşam yemeği için görkemli bir menü hazırlamak istiyorsanız, çanak köfte yapımında gerekli malzemeler ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Çanak köfte, sulu tepsi köftelerini sevenler için çok lezzetli bir alternatif. Tek başına bile çok doyurucu bir yemek olan çanak köftenin yapılışı da bir o kadar kolay. İşte tüm zamanların en sevileni çanak köfte tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 3 dilim bayat ekmek
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Püresi için;

  • 2 adet patates
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 10 gram tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı su

Yapılışı:

Püre için patatesleri haşlayıp soyun.

Ezdiğiniz patateslere tereyağı, süt, kaşar peyniri ve tuzu ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezdiğiniz püreyi varsa bir sıkma torbasına doldurup kenara alın.

Köfte için ekmek içini ıslatıp ufalayın.

Soğanı rendeleyip suyunu sıkın.

Tüm köfte malzemelerini derin bir kasede güzelce yoğurun.

Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ortalarına parmağınızla bastırın.

Hazırladığınız çanak şeklindeki köfteleri yağladığınız fırın kabına yerleştirin.

Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra köfteleri fırına verin ve yarım saat kadar kızartın.

Kızaran köfteleri fırından alıp ortalarını patates püresiyle doldurun.

Üzerine hazırladığınız salçalı suyu gezdirip köfteleri yeniden fırına verin.

10 dakika daha fırınladığınız köfteleri sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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