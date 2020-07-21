Cafe de Paris sosu nedir, nasıl yapılır?
Cafe de Paris soslu et yemekleri dünyada çeşitli restoranların mönüsünde yer alıyor. Cafe de Paris sosun orijinal tarifi sır gibi saklanıyor ancak sosun farklı varyasyonlarını deneyimleyen şefler, kendi yorumlarıyla sunuyor. Cafe de Paris sosunun hikayesini ve yapılış şekillerinden bir tanesini derledik.
Cafe de Paris sosu 1934 yılında İsviçre'de yaşayan Mösyö Bouvier tarafından keşfedilmiş bir sos. Et lokantası sahibi olan Bouvier aynı zamanda çok da deneysel bir aşçı. Bouvier bir gün çeşitli baharatları tereyağ ile karıştırıp çok özel bir sos yaratıyor. Çok beğenilen bu sosun adı bir süre sonra bu sosun adı Cafe de Paris sosu oluyor.
Cafe de Paris Sosu Malzemeler
200 g tereyağı
70 g krema50 g rokfor peyniri
Yarım tatlı kaşığı köri
Yarım tatlı kaşığı zerdeçal
1 tutam dereotu
1 tutam kimyon
2 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı hardal
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Taze kekik
Cafe de Paris Sosu nasıl yapılır?
Sos için bir tencerede tereyağını eritin.
Bütün malzemeyi ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.