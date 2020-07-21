Cafe de Paris sosu nedir, nasıl yapılır?

Cafe de Paris sosu 1934 yılında İsviçre'de yaşayan Mösyö Bouvier tarafından keşfedilmiş bir sos. Et lokantası sahibi olan Bouvier aynı zamanda çok da deneysel bir aşçı. Bouvier bir gün çeşitli baharatları tereyağ ile karıştırıp çok özel bir sos yaratıyor. Çok beğenilen bu sosun adı bir süre sonra bu sosun adı Cafe de Paris sosu oluyor.





Cafe de Paris Sosu Malzemeler



200 g tereyağı

70 g krema50 g rokfor peyniri

Yarım tatlı kaşığı köri

Yarım tatlı kaşığı zerdeçal

1 tutam dereotu

1 tutam kimyon

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Taze kekik



Cafe de Paris Sosu nasıl yapılır?



Sos için bir tencerede tereyağını eritin.

Bütün malzemeyi ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.