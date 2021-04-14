Cacık nasıl yapılır? İşte cacık malzemeleri ve tarifi

Salatalar kadar ana yemeklerin yanında harika giden cacık, düşük kalorisiyle de diyet listelerinde sıkça tercih ediliyor. Ayrıca ara öğün olarak da tercih ediliyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz seçeneklerden biri. Sofranızda yer vermek isterseniz, cacık tarifini sizler için derledik.

MALZEMELER:

4 adet salatalık

6 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı su

1 diş sarımsak

Kuru nane

Su

NASIL YAPILIR?

Salatalıkları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha dilerseniz salatalıkları küp küp doğrayın veya rendeleyin. Yoğurdu iyice çırpın. Üzerine de su ekleyip güzelce karıştırın. Ardından doğradığınız veya rendelediğiniz salatalıkları ilave edin. Tuzunu da ekleyerek karıştırın. İsteğe göre rendelenmiş sarımsak ve ince kıyılmış dereotu da ilave edebilirsiniz.