Buzluktaki tavuk bozulur mu? Donmuş ve tarihi geçmiş dolapta duran tavuk bozulur mu

Tavuk eti genellikle pişirildiği zaman tüketilmektedir. Ancak bazen artan tavuk eti veya daha sonra kullanılmak üzere pişirilen tavuk eti buzluğa atılmaktadır. Ayrıca çiğ olan tavuk eti de zaman zaman buzlukta saklanmaktadır. Bundan dolayı tavuğun bozulma süresi çok merak edilmektedir.

Buzluktaki Tavuk Bozulur mu?

Tavuğu en iyi şekilde saklama yolu buzlukta muhafaza etmektir. Normal dolapta daha az dayanıklı olan tavuğun buzlukta ise uzun süre dayanma şansı bulunmaktadır. Bu süre 6 aydan başlayarak 12 aya kadar gitmektedir. Tavuk buzlukta bir seneye yakın bozulmadan durabilir.

Donmuş ve Tarihi Geçmiş Dolapta Duran Tavuk Bozulur mu?

Tavuk eti bozulmadan sağlıklı bir şekilde tüketilmelidir. Bunun için tavuk etini buzlukta saklamak daha yararlı olmaktadır.

Birçok kişi aldığı tavuğu dolaba koymaktadır. Buzdolabında duran tavuk 3-5 gün arasında tüketilmelidir. Ayrıca tarihi geçmiş olan tavuk buzdolabında ise kesinlikle yenmemelidir.

Ancak tavuk eti tarihi geçmeden önce buzluğa atılmış ve dondurulmuş ise uzun süre dayanıklı şekilde kalabilir. Buna dikkat ederek tüketim yapmak gerekmektedir. Aksi halde gıda zehirlenmeleri yaşanabilir.