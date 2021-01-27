Buzdolabının sebzelik gözü ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Buzdolapları dışarıdaki sıcak havayı içine çekip soğutucu dolu bakır makaraların arasında dolaştırarak soğuttuktan sonra dolabın içine üfleme prensibiyle çalışır. Bir nevi klima mantığı da diyebiliriz. Ve tıpkı klimalar gibi buzdolapları da havayı soğuturken aynı zamanda nemini kurutur. Havadaki nem bakır makaraların üzerinde yoğunlaşır ve alt kısımdaki bir tepsiye damlar. Buradan da buharlaşıp yeniden havaya karışır.

Buzdolabına konan yiyeceklerin hava geçirmez kaplarda saklanmasının sebebi budur. Buzdolabının içindeki hava devirdaim ederken, dolabın içindeki yiyeceklerin nemini de alıp götürür. Bu da bir yiyecek ne kadar dolapta kalırsa o kadar kuruyacak anlamına gelir. Bu durum sebze ve meyveler için de geçerlidir.

SEBZELİK GÖZÜ NE İŞE YARAR?

Sebzelikler tam olarak bu sorunla başa çıkmak üzere geliştirilmiştir. Buzdolabının kuru havasının içinde nemli bir bölge yaratmak üzere tasarlanmış olan sebzeliklerin, içine koyduğunuz ürünler doğal bir nem ortamı yaratır. Sebzelikteki havanın içeri hapsedilmesiyle de nemin sürekliliği sağlanır.

Başta marul, ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler olmak üzere, havuç, karnabahar, lahana, kuşkonmaz, brokoli, kabak, salatalık, bezelye, taze fasulye, patlıcan ve biber gibi birçok sebze uzun ömürlü olmak için neme ihtiyaç duyduğundan buralarda saklanmalıdır.

SEBZELİK GÖZÜNDEKİ AYAR DÜĞMESİ NASIL KULLANILIR?

Birçok buzdolabının sebzelik gözünde bir ayar bulunur. Bu ayar sebzeliğin hava kanallarının açıklığını ve dolayısıyla sebzeliğin içine ne kadar hava gireceğini belirler. Bir başka deyişle kanallar çok açık olursa sebzelik gözündeki nem kaçar ve içerisi kuru havayla dolar.

Bu nedenle birçok buzdolabında sebzelik gözü ikiye ayrılmıştır. Bu gözlerin bir tanesine daha fazla nem isteyen ürünlerinizi, diğerine ise daha kuru ortamda yaşayabilen ürünlerinizi yerleştirebilirsiniz. Ancak dilerseniz her iki gözü de nemli ortam isteyen ürünlere ayırıp, kuru havadan etkilenmeyen sebze ve meyvelerinizi üst raflara da yerleştirebilirsiniz.

SEBZELİK GÖZÜ NASIL KULLANILIR?

Sebze ve meyveleri bu göze yerleştirmeden önce dikkat etmeniz gereken ufak detaylar da bulunur. Her ne kadar nem faydalı olsa da fazlası iyi değildir. Bu nedenle sebzelik gözüne yerleştireceğiniz sebzeleri naylon poşetlere koymayın. Onun yerine özellikle havuç, patlıcan, salatalık gibi fazla ezilmeyen ürünleri olduğu gibi sebzeliğe yerleştirin. Eğer sebzeliğinizin iç duvarlarında ya da tavanında su buharından kaynaklı damlacıklar görüyorsanız, saklama yönteminiz doğru demektir.

Söz konusu meyveler olduğunda ise biraz daha farklı davranmak gerekiyor. Çünkü elma gibi bazı meyveler doğal olarak etilen gazı salgılıyor ve bu da diğer sebze ve meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden oluyor. Bu nedenle elma, armut, kayısı, şeftali, nektarin, erik, kavun ve kivi gibi meyveleri diğer ürünlerle bir araya koymayın. Bu meyveleri buzdolabının üst katlarında tutabilir ya da ayrı bir sebzelik çekmecesinde düşük nem ayarında saklayabilirsiniz.