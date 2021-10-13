Bütün tavuk nasıl pişirilir? Bütün tavuk fırında poşette nasıl yapılır?

Bütün tavuk pişirmenin birbirinden farklı yolu bulunmaktadır. Bütün tavuk genellikle fırın poşetinde pişirilir. Damak zevkine göre isteyen bütün tavuğu fırında da pişirebilir.

Bütün Tavuk Nasıl Pişirilir?

Bütün tavuğu pişirmek için birbirinden farklı yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde bütün tavuk genellikle fırında pişirilir. Baharatlar ve yağlar ile lezzetlendirilen bütün tavuk uygun sıcaklıkta fırında pişirilmelidir. Bütün tavuk iyice temizlendikten sonra doğru yöntemler ile baharat atılmalıdır. Bütün tavuk genellikle fırın poşetinde pişirildiği takdirde daha lezzetli olacaktır. Fırın poşetinde pişirilen tavuğun içi yumuşak dışı ise çıtır çıtır olacaktır.

Bütün Tavuk Fırında Poşette Nasıl Yapılır?

Bütün tavuk fırın poşetinde pişirilmeden önce tavuk iyice temizlenmelidir. Temizlenen tavuk yıkandıktan sonra tavuğun üzerine sürülecek olan sos hazırlanır. Tavuğun sosu hazırlanırken bir kabın içerisine yoğurt, zeytinyağı, sıvı yağ ve tuz konulur. Tavuğun sosu iyice karıştırılır. Orta boy alınan ve temizlenen tavuk bir kağıt havlu ile silinir. Suyu alınan tavuk tepsiye konulur. Tepsinin içerisindeki tavuğun üzerine de hazırlanan sos fırça yardımı ile sürülür. Hazırlanan sos tavuğun her yerine gelecek şekilde sürülür. Güzelce sos sürülen tavuğun butları da ip yardımı ile bağlanır. Tavuğun kanat kısımlarına büyüklüğüne göre kürdan ve ya çöp şiş batırılır. Bu işlem tavuğun sabitlenmesini sağlayacaktır. Fırın torbasının ağzı açıldıktan sonra tavuk güzelce içine yerleştirilir. Fırın torbasının ağzı paketteki tel ile bağlanır.

Fırın torbası fırına konulmadan önce üzerinde kürdan ile birkaç delik açılır. Poşetlenen tavuk fırın tepsisine yerleştirilir. Fırın 200 dereceye ayarlandıktan sonra tavuk yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika kadar pişmeye bırakılır. Fırındaki pişme süresi ise tavuğun boyutuna ve fırının pişirme şekline göre değişiklik göstermektedir. Fırında üzeri kızaran tavuk sık sık kontrol edilmelidir. Fırından çıkarılan tavuğun ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edilebilir.

Fırında Bütün Tavuk Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Fırında bütün tavuk yaparken butların ve kanatların şeklinin bozulmaması için mutlaka kürdan ve ya çöp şiş ile sabitlenmeleri gerekmektedir.

Fırın poşetinde biriken buharın çıkması için fırın poşetine delikler açılmalıdır. Bu delikler buharın rahatlıkla çıkmasını sağlayacaktır.

Fırında bütün tavuk yaparken doğru sos kullanılmalıdır.

Fırında bütün tavuk sosunun içerisinde mutlaka salça kullanılmalıdır. Salça tavuğa lezzet katacaktır.

Fırında tavuk yapılırken pişme derecesi tavuğun büyüklüğüne göre ayarlanır.

Tavuğun daha lezzetli olması için sosun her yere dağıtılmasına dikkat edilmelidir.

Bütün Tavuk Pişirme Yöntemleri Nelerdir?

Bütün tavuk pişirmenin birbirinden farklı yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle fırında pişirilen tavuğun yanı sıra haşlama yöntemi de kullanılabilir. Bütün tavuk iyice temizlendikten sonra kaynayan suyun içerisine konulur. Tavuk haşlama suyunun içerisine patates, havuç ve soğan da eklenir.

Tüm bu sebzeler ise tavuğa güzel bir aroma katacaktır. Bütün tavuk haşlandığında oldukça lezzetli bir tada sahip olur. Haşlanırken bütün tavuğun iyice pişmesi çok önemlidir. Ayrıca isteyen tavuğun haşlama suyunun içerisine defne yaprağı da koyabilir. Defne yaprağı tavuğa daha çok lezzet katacaktır.

Bütün tavuk pişirmek isteyenler genellikle fırını tercih edebilirler. Fırın torbası içerisinde bulunan soslanmış tavuk ana yemeklerde de rahat bir şekilde tüketilebilir. Uygun garnitürler ile birleştirildiği takdirde bütün tavuk çok lezzetli bir ana yemek olacaktır. Tavuk pişirme yöntemlerinin doğru uygulanması çok önem taşımaktadır. Fırın sıcaklığı ise genellikle 200 derece olur.