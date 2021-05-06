Bursa yemekleri - Bursa'da ne yenir ve neyi meşhur? Bursa mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Birçok yemeği Türkiye'nin her noktasında bulabilme şansınız vardır. Ancak başka yerde yapılan yemekler meşhur olduğu yerdeki kadar lezzetli olmaz. O yüzden merak ettiğiniz lezzetleri yerinde yemeniz daha uygundur. Bursa şehri de birçok farklı lezzeti ile insanların ilgi odağı olmayı başarmıştır.

Meşhur Bursa Yemekleri - Bursa Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- İnegöl Köfte

- Pideli Köfte

- Muradiye Çorbası

- İskender Kebap

- Kuzu Tandır

- Tahinli Pide

- Cantık

- Kemalpaşa Tatlısı

- Süt Helvası

- Kestane Şekeri

İnegöl Köfte

Tadı ve görünüşü ile büyük beğeni kazanan İnegöl köftesi harika bir lezzete sahiptir. Kendine has bir şekli olan İnegöl köftesini Bursa'da zevkle yiyebilirsiniz. Dana ve kuzu etinin karışımı ile hazırlanan baharatsız bir lezzettir.

İnegöl köftesi, birçok kişinin favori olarak tükettiği bir yemektir. Bu açıdan yaygın olan köfte türlerinden birisi olarak bilinir. Meşhur olduğu yer ise İnegöl'dür. Bursa'ya yolu düşenler bu lezzeti meşhur olduğu yerde zevkini mutlaka yaşamalıdır. Göze ve mideye hitap eden dayanılmaz bir lezzettir.

Pideli Köfte

Et kültürü oldukça gelişmiş olan Bursa yöresinde sevilen yemeklerden biriside Pideli köftedir. Pidenin üzerine koyulan küçük köftelere sos eklendikten sonra servise hazır hale gelir. Yanına ise pişmiş domates ve biber eklenmektedir. Yemesi son derece zevkli olan muhteşem bir yemektir. Bursa'nın en meşhur yemekleri arasında ilk sıralarda yer alır.

Muradiye Çorbası

Yapımında kullanılan havuç, kabak, un, tavuk ve şehriye ile meşhur olmuş bir çorbadır. Tadı ile ilgi çeken bu çorba aynı zamanda gözede hitap etmektedir. Kullanılan malzemeler ile muhteşem bir görünüm kazanmıştır. Ayrıca sağlık açısından faydalı olan bir çorba olduğunu söyleyebiliriz.

Bu çorbayı tatmak isteyenler Bursa yöresinde bu çorbayı bulabilir. Farklı ve lezzetli bir çorba olduğuna emin olabilirsiniz.

İskender Kebap

Bursa'nın en meşhur yemeği İskender kebaptır. Şehrin birçok noktasında İskender kebap yapan yer bulmak mümkündür. İskender kebap için kullanılan et aond derece lezzetlidir. Bu etin üzerine dökülen sos ile yemek hazır hale geliyor. Yiyen kişiler doyma garantisi sunan dolu dolu bir yemektir. Zaten tadı ve görüntüsü ile vazgeçilmez yemeklerinizden birisi olacaktır.

Kuzu Tandır

Kuzu tandır eskiden beri çok sevilen ve tercih edilen bir ana yemektir. Tabi yapılış şeklinden dolayı bu yemeği yemek isteyenlerin sabırlı olması gerekir. Çengele takılan kuzular tandır içerisine alınarak yavaş yavaş pişirilir. Sonuç ise muhteşemdir. Kuzu tandırın enfes tadı ile kendinize ve sevdiklerinize ziyafet çekebilirsiniz. Genellikle kalabalık gruplar için tercih edilen lezzetli ve doyurucu bir yemektir.

Tahinli Pide

Yıllardır yapılan tahinli pide sevilen ve sık tüketilen bir yiyecektir. Mayalı hamur üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek hazırlanmaktadır. Bağımlılık yaratan tahinli pidenin tadına kesinlikle bakmanız gerekir. Yiyenlerin çok beğendiği bir yiyecek olarak Bursa yöresinin meşhur yemeklerinden birisidir

Cantık

Cantık olarak bilinen bu lezzet Tatar mutfağının bir ürünüdür. Normalde kapalı şekilde yapılan cantık Bursa'da ise açık olarak yapılmaktadır. Hamurun üzerine konulan cantık kapatılmadan pişirilmektedir. Zaten bu yüzden Bursa'da meşhur olmayı başarmıştır. Tadına bakmaya değecek olan yöresel bir yemektir.

Kemalpaşa Tatlısı

Adını yörede bulunan bir ilçeden alan Kemalpaşa tatlısı nefis bir şerbetli tatlıdır. Lezzetli bir tatlı arayanların vazgeçilmezi olacak kadar nefis bir tatlıdır. Bursa'ya gidenlerin denemeden dönmemesi gereken eşsiz bir lezzettir.

Süt Helvası

Süt helvası görünüş olarak kazandibini andıran bir tatlıdır. Hafif olması ve kolay yapılması sayesinde sıkça tüketildiği söylenebilir. Süt helvasını Bursa ve çevresinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Yiyen kişilerin hayran kaldığı hafif ve lezzetli bir tatlıdır.

Kestane Şekeri

Bursa ile özdeşleşen bir tatlı olan kestane şekeri çok lezzetli bir üründür. Bursa'ya giden kişiler dönecekleri zaman hediye olarak genellikle kestane şekeri getirirler. Bursa yöresinde kolaylıkla bulabileceğiniz kestane şekerini henüz denemeyen varsa mutlaka tadına bakmalıdır.