Burgu baklava tarifi
Burgu baklava evde kolayca yapılabilecek baklava çeşitlerinin başında geliyor. Bir tek hamur kısmı biraz uğraştırıyor ancak onu da tıpkı bizim tarifimizde olduğu gibi hazır baklavalık yufkayla yaptığınızda çocuk oyuncağı. İşte yarım saat içinde yapıp ailece zevkle tüketebileceğiniz burgu baklavanın malzemeleri ve yapılış aşamaları...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 18 adet baklavalık yufka
- 200 gram çekilmiş ceviz içi
- 200 gram eritilmiş tereyağı
Şerbeti için:
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 çorba kaşığı limon suyu
Burgu baklava tarifi Nasıl yapılır?
Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye koyup kaynayana kadar pişirin.
Şerbet kaynayıp kıvamı koyulaşınca limon suyunu ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.
İki adet baklavalık yufkayı üst üste koyup üstlerine eritilmiş tereyağı gezdirin ve ceviz içini serpiştirin.
Oklavaya sıkıca sarıp rulo yapın.
İki tarafından sıkıştırarak ortaya doğru toplayın ve oklavayı dikkatle arasından çıkarın.
Tatlıyı 3-4 parmak genişliğinde kesip yağladığınız tepsiye yerleştirin.
Yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin.
Kalan tereyağını en üste gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Sıcak yufkaların üzerine soğumuş şerbeti dökün ve şerbeti çekip soğuyunca üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpip servis edin. Afiyet olsun...