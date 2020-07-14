MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne YenirBurdur'un vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası
GeriNerede Ne Yenir Burdur'un vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Burdur'un vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burdur'un vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası
Abone Olgoogle-news

Burdur’un yöresel lezzeti olan Burdur şişin tek kadın ustası Ayçin Bedel (39), müşterilerine eşi ve oğluyla hizmet veriyor.

Burdur merkez Köprübaşı’nda eşi ve oğluyla lokanta işleten Ayçin Bedel, şişleri kendi elleriyle sıkıp ocakta pişirerek, müşteriye hazır hale getiriyor.

Kentte, Burdur şişinin tek kadın ustası olan Ayçin Bedel’in yemekleri, misafirlerin de beğenisini topluyor.

Burdurun vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası

Özellikle yerli ve yabancı turistlerin lokantaya uğradığını vurgulayan Ayçin Bedel, "Burdur şişimizi il dışından gelen müşterilerimize tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Burdurun vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası

Burdur şişte kullanılan kıymanın, büyükbaşın kaburga etinden yapıldığını söyleyen Bedel, "Kıymaya tuz dışında bişey katılmaz. 6 şiş tek porsiyon, 9 tanesi 1,5 porsiyondur. Gayet güzel bir lezzettir" dedi.

Burdurun vazgeçilmez lezzetinin tek kadın ustası

Şişleri hem hazırlayıp hem ocakta pişirdikten sonra servis ettiğini de belirten Bedel, Burdur’un tek kadın şiş ustası olmasının gururunu yaşadığını söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi