Burdur yemekleri - Burdur'da ne yenir ve neyi meşhur? Burdur mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Burdur ilinde meşhur olan pek çok lezzet bulunur. Mutfak kültürü ise genellikle et ve hamur işi ağırlıklı olmaktadır.

Burdur Yemekleri

Burdur ilinin tarihi yapısı ve doğal güzellikleri dışında kendine özgü lezzetleri de bulunmaktadır. Burdur pek çok geleneksel lezzete ev sahipliği yapar. Farklı çorbaları ve et yemekleri ile unutulmaz tatlar yaratılmaktadır.

Ayrıca değişik tatlıları da Burdur yöresinde denemek mümkün olacaktır. Buraya özgü olarak biline bazı yemeklerde Türkiye’nin farklı yörelerinde yapılmaktadır. Örneğin Arabaşı çorbası Türkiye’nin pek çok yerinde biline ve tüketilen bir çorba çeşididir. Ama bazı tatları yerinde ve yöresinde tatmak farklı bir keyif sunacaktır.

Burdur'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Burdur yöresel yemekler açısından oldukça zengin bir mutfak yapısına sahiptir. Lezzetli ve sevilen yiyecekleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Gazel Böreği

Hamur işleri konusunda Burdur mutfağı oldukça başarılıdır. Gazel böreği olarak bilinen börek ise son derece lezzetlidir. Gazel böreğinin yufkası el açması olarak yapılır. Daha sonra içine kavrulmuş soğan, maydanoz ve patates ilave edilir. Fırında pişirilen börek oldukça lezzetli olmaktadır.

Mısır Tepsisi

Bu börekte mısır unu ile yapılmaktadır. Hamur önceden mayalanır ve daha sonra içine isteğe göre patates veya soğan ilave edilir. Harcı konan böreğin üzeri örtülür. Daha sonra fırında pişirilerek tüketilir.

Dirmil Kebabı

Bu kebap, kuzu veya oğlak eti kullanılarak yapılmaktadır. Oldukça lezzetli bir et yemeğidir. Bu yemek biraz meşakkatlidir. Çünkü pişme süresi yaklaşık üç saat sürmektedir. Bu et yemeği şiş kebabını andırır çünkü şişe geçirilerek yapılmaktadır. Pikniklerin vazgeçilmez yemeğidir.

Testi Kebabı

Testi kebabı da pişme süresi uzun olan et yemekleri arasında yer almaktadır. Burdur yöresinde bu yemek yapılırken davar eti kullanılır. Testide yapılmasının dışında tava üzerinde de yapılabilmektedir. Tava üzerinde pişme süresi biraz daha kısa olacaktır. Davar etinin kaburga kısmı tercih edilmektedir. Testinin kömür üzerine oturtulması ile pişirilir. Yaklaşık 3-4 saat de pişmesi söz konusudur. Testi kebabı İç Anadolu Bölgesinde de yapılan bir yemektir. Ama Burdur’da davar eti ile yapılması bir farklılık oluşturur.

Gölhisar Kavurması

Gölhisar Kavurması Burdur’un yöresel yemeklerinin başında gelmektedir. Bu kavurma yaklaşık 60 yıl önce Burdur’un lezzeti olarak tanıtılmış bir yemektir. Bu kavurmada küçükbaş hayvan eti kullanılır. Ayrıca kuyruk yağı ile eşsiz bir lezzet kazandırılır. Sac üzerinde yapılan bu yemek, soğan ve domates ile servis edilir.

Sarma Aşı

İsmi kadar kendisi de ilginç olan lezzetli yemeklerden bir tanesidir. Bu yemek ince köftelik bulgur kullanılarak yapılır. İnce bulgurun içine, kavrulmuş soğan, salça ve ezilmiş haşhaş eklenir. Daha sonra bu karışım asma yapraklarının içine sarılır. İsteğe göre üzerine ceviz dökülerek servis yapılabilir. Burdur yöresinin dışında rastlayabileceğiniz bir yemek değildir. Tamamen yöresel lezzetlerden bir tanesi olarak bilinir.

Sülük Aşı

Burdur yöresinin geleneksel yemeklerinden bir diğeri ise sülük aşıdır. Bu yemek buğday unu ve mısır unundan yapılan hamurların haşlanması ile yapılır. Haşlanan bu hamurların üzerine rendelenmiş peynir konur. Ayrıca ince kıyılmış ceviz ilave edilir. Ayrıca salça ve tereyağı ile hazırlanan bir sos ile lezzetlendirilir.

İncir Dolması

Tatlı grubunda yer alan yöresel bir yemekte incir dolmasıdır. Meyveyle yapılan enfes bir tatlıdır. İncirler önce suda ıslatılır. Daha sonra yumuşayan incirlerin içerisine çekilmiş ceviz doldurulur. Bu işlemeden sonra tatlı süt, su ve tereyağı ilave edilerek tencerede pişirilir. Piştikten sonra servis edilmeden önce üzerine kaymak ya da pekmez konulabilir.

Meyveli Et

Meyveli et yöreye özgü lezzetlerden bir tanesidir. Bardak erik denilen erikler ve kuşbaşı et ile yapılan bir et yemeğidir. Bu yemek özel günlerde ve kutlamalarda mutlaka yapılır. Bu yemeğin içine pekmezde eklenmektedir.

Burdur Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Burdur ili mutfak kültürü açısından oldukça zengindir. Yörede pek çok farklı lezzeti de tatmak mümkün olacaktır. Bu yemeklerden bazıları ise şu şekildedir;

Burdur şiş

İncir dolması

Bulamaç aşı

Sülük aşı

Sarma aşı

Meyveli et

Burdur Muhallebisi

Testi kebabı

Dirmil kebabı