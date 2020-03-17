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Lezizz
Haber Giriş: 17.03.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Burada balık yemeyen İstanbul'da balık yemiş sayılmaz...

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Burada balık yemeyen İstanbul'da balık yemiş sayılmaz...
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Balık denince hepimiz için akan sular duruyor. Lezzetinin yanı sıra sağlığa da sayısız faydası olan balık ve deniz ürünlerini birçoğumuz ev dışında, işinin ehli mekanlarda yemeyi tercih ediyoruz. Sizin için her zaman taze balıklarıyla damağınızı çatlatan İstanbul'un en iyi balık restoranlarından birkaçını derledik. Bu listede eksik olduğunu düşündüğünüz bir balıkçı varsa bizimle paylaşmayı sakın unutmayın!

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