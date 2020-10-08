Bulaşık yıkarken daha az çaba sarf etmenizi sağlayacak 8 ipucu

DETERJANINIZI DEĞİŞTİRİN

Uzun zamandır aynı deterjanı kullanıyorsanız arada yeni ürünler denemekte fayda var. Sonuçta her gün raflara "daha iyi" iddiasıyla birçok yeni ürün çıkıyor.

SÜNGERİNİZİ DE DEĞİŞTİRİN

Hazır yeni deterjan avına çıkmışken süngerinizi ve ovalama fırçanızı da elden geçirin. Daha dayanıklı ürünler seçmeye çalışın. Böylece hem kol gücünden hem de uzun vadede ekipman masrafından tasarruf edersiniz.

SICAK SU KULLANIN

Suyu mümkün olduğunda sıcak kullanmaya çalışın. Bu tabaklardaki yemek artıklarını kolayca temizlemekte işinizi kolaylaştıracak. Aynı zamanda sıcak su daha kolay buharlaştığından bulaşıklarınızın kuruma süresi de kısalacak.

ELDİVEN KULLANIN

Böylece çok daha sıcak suyla bulaşıklarınızı yıkayabilir hale gelirsiniz. Hem de ellerinizi deterjanların içindeki kimyasallardan korumuş olursunuz.

SOĞUK SU DA KULLANIN

Yukarıda sıcak suyun faydalarından bahsettik ama tabakta yapışmış halde kalan şey süt ürünü ya da nişasta artığıysa o zaman soğuk suyla temizleyin. BU tür gıdalar sıcakla daha da yapışkan ve temizlemesi zor hale gelir.

HEMEN YIKAMAYACAKSANIZ ÇOK KİRLİ BIRAKMAYIN

Hemen yıkamayacağınız bulaşıkları mutlaka sıyırıp hatta sudan geçirip ondan sonra lavaboya koyun. Hatta mümkünse geniş bir kapta deterjanlı su yapıp ufak parçaları bu suyun içinde bekletin.

YAĞI TEMİZLEMEK İÇİN TUZ KULLANIN

Tuz doğal olarak hem emici hem de kazıyıcı bir ürün olduğundan özellikle tencereler ve tavaların temizliğinde kullanılabilir. Birkaç tutam tuz serperek hafifçe ovaladığınız yağlı tencereler daha çabuk temizlenecektir.

EN TEMİZDEN BAŞLAYIN

Bardak gibi en temiz ürünlerle başlayıp tencere gibi en kirlilere doğru devam edin. Böylece tencerenin yağı bardağa dökülmez ve az kirli bir şeyi daha fazla kirletip uzun uzun yıkamak zorunda kalmazsınız.