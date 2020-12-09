Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu tarifi

Bulaşık makinesinde turşu kurma tarifimizi 1 litrelik kavanoz için vereceğiz. Siz dilerseniz miktarı malzemenize göre katlayarak kullanabilirsiniz. Ancak kullanacağınız kavanozun bulaşık makinesine sığabilecek büyüklükte olması gerektiğini unutmayın.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Salatalık, biber, domates gibi bir sebze (İçinde kükürt olduğundan lahana kullanmayın)

1 küçük çay bardağı sirke

2 yemek kaşığı kaya tuzu

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı şeker

5 diş sarımsak

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU NASIL YAPILIR?

Turşu malzemelerini güzelce yıkayıp gerekirse doğrayın.

Sarımsakları doğrayıp sebzelerin aralarına sıkıştırın.

Sirke, tuz ve suyu bir kasede karıştırıp sebzelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde kavanoza aktarın.

Limon tuzu ve şekeri de ekleyip kapağını hava almayacak şekilde sımsıkı kapatın.

Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetine devrilmeyecek şekilde yerleştirin.

Bulaşık makinesini en uzun ve en sıcak programda çalıştırın.

Program bitince makinenin içindeki turşular soğuyana kadar içinde tutun.

Turşularınız hazır. Dilerseniz aynı gün içinde dilerseniz de birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklayabilirsiniz.