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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan yoğurtlu karışık kızartma ve tane tane dökülen patlıcanlı bulgur pilavı enfes seçenekler sunuyor. Çoban salatası ve kuru cacık bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır kadayıfların arasında ipek gibi kremasıyla muhallebili kadayıf tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Patlıcanlı bulgur pilavı
  • Yoğurtlu karışık kızartma
  • Çoban salata
  • Kuru cacık
  • Muhallebili kadayıf

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Sütlü brokoli çorbası, brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

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PATLICANLI BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Patlıcanlı bulgur pilavı, sebzelerin lezzetiyle pişirilip hem yemeklerin yanında hem de tek başına tüketildiğinde sofranızda doyurucu bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınPatlıcanlı bulgur pilavı tarifiPatlıcanlı bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Yoğurtlu karışık kızartma, taze sebzelerle hazırlanan kızartmayı, sarımsaklı yoğurt ve enfes bir domates sosuyla buluşturuyor.

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ÇOBAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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MUHALLEBİLİ KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.

Gözden KaçmasınMuhallebili kadayıf tarifiMuhallebili kadayıf tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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