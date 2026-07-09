Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan yoğurtlu karışık kızartma ve tane tane dökülen patlıcanlı bulgur pilavı enfes seçenekler sunuyor. Çoban salatası ve kuru cacık bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır kadayıfların arasında ipek gibi kremasıyla muhallebili kadayıf tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sütlü brokoli çorbası

Patlıcanlı bulgur pilavı

Yoğurtlu karışık kızartma

Çoban salata

Kuru cacık

Muhallebili kadayıf

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI





Sütlü brokoli çorbası, brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

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PATLICANLI BULGUR PİLAVI





Patlıcanlı bulgur pilavı, sebzelerin lezzetiyle pişirilip hem yemeklerin yanında hem de tek başına tüketildiğinde sofranızda doyurucu bir seçenek oluyor.

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YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA





Yoğurtlu karışık kızartma, taze sebzelerle hazırlanan kızartmayı, sarımsaklı yoğurt ve enfes bir domates sosuyla buluşturuyor.

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ÇOBAN SALATASI





Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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KURU CACIK

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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MUHALLEBİLİ KADAYIF





Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.