Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi ısıtacak tam kıvamında pişen lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte peri peri soslu tavuk kanat ve ona eşlik eden sebzeli bulgur pilavı sofraya nefis bir seçenek sunuyor. Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava ile zenginleşen bu öğün, günün kapanışını ise kış mevsiminin en taze meyvesiyle hazırlanan portakallı revani ile yapıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Peri peri soslu tavuk kanat

Fava

Sebzeli bulgur pilavı

Portakallı revani

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI



Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü pişiyor ve lezzetiyle kış sofralarında bolca yerini alıyor.

PERİ PERİ SOSLU TAVUK KANAT



Peri peri soslu tavuk kanat, acı biberlerin keskinliği ve limonun ferahlığıyla birleşen özel sosu sayesinde sofralara enfes bir lezzet katıyor. Marine edilen tavuk etleri, baharatların aromasını içine çekerek pişme aşamasında yumuşacık bir kıvam alıyor.

FAVA



Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI



Geleneksel sofraların en doyurucu eşlikçilerinden biri olan sebzeli bulgur pilavı, taze sebzelerin lezzeti ve tereyağının verdiği o nefis kokuyla tam bir ziyafet sunuyor.

PORTAKALLI REVANİ



Geleneksel Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan revani, irmik ve yoğurdun muhteşem uyumuyla sofralara lezzet katıyor.