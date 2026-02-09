search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi ısıtacak tam kıvamında pişen lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte peri peri soslu tavuk kanat ve ona eşlik eden sebzeli bulgur pilavı sofraya nefis bir seçenek sunuyor. Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava ile zenginleşen bu öğün, günün kapanışını ise kış mevsiminin en taze meyvesiyle hazırlanan portakallı revani ile yapıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Peri peri soslu tavuk kanat
  • Fava
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Portakallı revani

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü pişiyor ve lezzetiyle kış sofralarında bolca yerini alıyor.

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

PERİ PERİ SOSLU TAVUK KANAT

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
Peri peri soslu tavuk kanat, acı biberlerin keskinliği ve limonun ferahlığıyla birleşen özel sosu sayesinde sofralara enfes bir lezzet katıyor. Marine edilen tavuk etleri, baharatların aromasını içine çekerek pişme aşamasında yumuşacık bir kıvam alıyor.

Peri peri soslu tavuk kanat tarifi

Peri peri soslu tavuk kanat tarifi

FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

Fava tarifi

Fava tarifi

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
Geleneksel sofraların en doyurucu eşlikçilerinden biri olan sebzeli bulgur pilavı, taze sebzelerin lezzeti ve tereyağının verdiği o nefis kokuyla tam bir ziyafet sunuyor.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

PORTAKALLI REVANİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
Geleneksel Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan revani, irmik ve yoğurdun muhteşem uyumuyla sofralara lezzet katıyor.

Portakallı revani tarifi

Portakallı revani tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)

