Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte nefis fırında tavuklu patates oturtma ve yanına çok yakışan, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen arpa şehriyeli bulgur pilavı ile tam bir lezzet şöleni sunuyor. Ferahlatıcı gavurdağı salatası ve közlenmiş sebzelerin incecik kıyılıp zeytinyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanan babagannuş, bu zengin öğünü tamamlıyor. Karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Badem çorbası

Fırında tavuklu patates oturtma

Arpa şehriyeli bulgur pilavı

Gavurdağı salatası

Babagannuş

Kazandibi

BADEM ÇORBASI





Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor.

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Gözden Kaçmasın Badem çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA TAVUKLU PATATES OTURTMA





Fırında patatesli tavuk oturtma, lokum gibi yumuşacık pişen tavuk etleri ve sosun tüm lezzetini içine çeken patates dilimleri ile fırında tam kıvamında pişiyor.

Gözden Kaçmasın Fırında tavuklu patates oturtma tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI





Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.

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Gözden Kaçmasın Arpa şehriyeli bulgur pilavı tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BABAGANNUŞ





Babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

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KAZANDİBİ





Geleneksel tatlılarımız arasında özel bir yere sahip olan kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.