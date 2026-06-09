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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte nefis fırında tavuklu patates oturtma ve yanına çok yakışan, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen arpa şehriyeli bulgur pilavı ile tam bir lezzet şöleni sunuyor. Ferahlatıcı gavurdağı salatası ve közlenmiş sebzelerin incecik kıyılıp zeytinyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanan babagannuş, bu zengin öğünü tamamlıyor. Karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Badem çorbası
  • Fırında tavuklu patates oturtma
  • Arpa şehriyeli bulgur pilavı
  • Gavurdağı salatası
  • Babagannuş
  • Kazandibi

BADEM ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor.

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FIRINDA TAVUKLU PATATES OTURTMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Fırında patatesli tavuk oturtma, lokum gibi yumuşacık pişen tavuk etleri ve sosun tüm lezzetini içine çeken patates dilimleri ile fırında tam kıvamında pişiyor.

Gözden KaçmasınFırında tavuklu patates oturtma tarifiFırında tavuklu patates oturtma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.

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Gözden KaçmasınArpa şehriyeli bulgur pilavı tarifiArpa şehriyeli bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BABAGANNUŞ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

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KAZANDİBİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Haziran 2026)

Geleneksel tatlılarımız arasında özel bir yere sahip olan kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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