Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.
ÇOBAN TURTASI
Çoban turtası, sebzelerle lezzetlendirilmiş nefis kıymalı harcı ve üzerinde yumuşacık patates püresiyle sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. Fırından yayılan iştah açıcı kokusu ve porsiyonlandığında ortaya çıkan katmanlı sunumuyla hem şık hem lezzetli bir fırın yemeği seçeneği oluyor.
DOMATESLİ PİLAV
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.
YEŞİL ZEYTİN SALATASI
Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
HAYDARİ
Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
TULUMBA TATLISI
Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biri oluyor. Kızgın yağda altın sarısına dönen tulumbalar, şerbetini çekince eşsiz lezzetine ulaşıyor.
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