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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayıp kıymalı harcı ve pürüzsüz patates püresiyle çoban turtası ve yanına çok yakışan taze domatesli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çıtır cevizli yeşil zeytin salatası ve sarımsaklı süzme yoğurduyla nefis haydari mezesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle tulumba tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Çoban turtası
  • Domatesli pilav
  • Yeşil zeytin salatası
  • Haydari
  • Tulumba tatlısı

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

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ÇOBAN TURTASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Çoban turtası, sebzelerle lezzetlendirilmiş nefis kıymalı harcı ve üzerinde yumuşacık patates püresiyle sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. Fırından yayılan iştah açıcı kokusu ve porsiyonlandığında ortaya çıkan katmanlı sunumuyla hem şık hem lezzetli bir fırın yemeği seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınÇoban turtası tarifiÇoban turtası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifiDomatesli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YEŞİL ZEYTİN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınYeşil zeytin salatası tarifi (Videolu)Yeşil zeytin salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TULUMBA TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biri oluyor. Kızgın yağda altın sarısına dönen tulumbalar, şerbetini çekince eşsiz lezzetine ulaşıyor.

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