Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayıp kıymalı harcı ve pürüzsüz patates püresiyle çoban turtası ve yanına çok yakışan taze domatesli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çıtır cevizli yeşil zeytin salatası ve sarımsaklı süzme yoğurduyla nefis haydari mezesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle tulumba tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Çoban turtası

Domatesli pilav

Yeşil zeytin salatası

Haydari

Tulumba tatlısı

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

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ÇOBAN TURTASI





Çoban turtası, sebzelerle lezzetlendirilmiş nefis kıymalı harcı ve üzerinde yumuşacık patates püresiyle sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. Fırından yayılan iştah açıcı kokusu ve porsiyonlandığında ortaya çıkan katmanlı sunumuyla hem şık hem lezzetli bir fırın yemeği seçeneği oluyor.

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DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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YEŞİL ZEYTİN SALATASI





Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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HAYDARİ





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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TULUMBA TATLISI





Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biri oluyor. Kızgın yağda altın sarısına dönen tulumbalar, şerbetini çekince eşsiz lezzetine ulaşıyor.