Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp lokum gibi kıymalı harcıyla patlıcan oturtma ve yanına çok yakışan arpa şehriyeli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurt ve peynirle hazırlanan haydari ile nar ekşili mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle fırın sütlaç, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Patlıcan oturtma

Arpa şehriyeli bulgur pilavı

Haydari

Domatesli roka salatası

Fırın sütlaç

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

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PATLICAN OTURTMA

Patlıcan oturtma, lokum gibi kıymalı harcıyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yağ çekmeden pişen bu nefis tarif, hafifliğiyle patlıcan yemeği sevenlere enfes bir seçenek sunuyor.

Gözden Kaçmasın Patlıcan oturtma tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI





Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor. Lapa olmadan tane tane dökülen bu nefis pilav, sofranıza iştah açıcı bir öğün seçeneği sunuyor.

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HAYDARİ

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Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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DOMATESLİ ROKA SALATASI





Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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FIRIN SÜTLAÇ





Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor. Pirincin sütle ağır ağır pişmesiyle ortaya çıkan lezzetiyle bu enfes tatlı, hem büyüklerin hem de çocukların favori tatlıları arasında yer alıyor.