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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp lokum gibi kıymalı harcıyla patlıcan oturtma ve yanına çok yakışan arpa şehriyeli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurt ve peynirle hazırlanan haydari ile nar ekşili mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle fırın sütlaç, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Patlıcan oturtma
  • Arpa şehriyeli bulgur pilavı
  • Haydari
  • Domatesli roka salatası
  • Fırın sütlaç

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICAN OTURTMA

Patlıcan oturtma, lokum gibi kıymalı harcıyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yağ çekmeden pişen bu nefis tarif, hafifliğiyle patlıcan yemeği sevenlere enfes bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınPatlıcan oturtma tarifi (Videolu)Patlıcan oturtma tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor. Lapa olmadan tane tane dökülen bu nefis pilav, sofranıza iştah açıcı bir öğün seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınArpa şehriyeli bulgur pilavı tarifiArpa şehriyeli bulgur pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli roka salatası tarifiDomatesli roka salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026)

Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor. Pirincin sütle ağır ağır pişmesiyle ortaya çıkan lezzetiyle bu enfes tatlı, hem büyüklerin hem de çocukların favori tatlıları arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınFırın sütlaç tarifiFırın sütlaç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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