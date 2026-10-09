Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
PATLICAN OTURTMA
Patlıcan oturtma, lokum gibi kıymalı harcıyla masaya geldiği anda iştahları açıyor. Yağ çekmeden pişen bu nefis tarif, hafifliğiyle patlıcan yemeği sevenlere enfes bir seçenek sunuyor.
ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI
Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor. Lapa olmadan tane tane dökülen bu nefis pilav, sofranıza iştah açıcı bir öğün seçeneği sunuyor.
HAYDARİ
Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
FIRIN SÜTLAÇ
Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor. Pirincin sütle ağır ağır pişmesiyle ortaya çıkan lezzetiyle bu enfes tatlı, hem büyüklerin hem de çocukların favori tatlıları arasında yer alıyor.