Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, zeytinyağlı taze fasulye yemeğiyle başlayıp ana yemekte her tanesi el emeğiyle hazırlanan, üzerine gezdirilen kızgın tereyağlı ve pul biberli sosuyla damak çatlatan patatesli Çerkes mantısı ve leziz havuç mücver ile enfes seçenekler sunuyor. Gavurdağı salatası ve kuru cacık, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sakız gibi uzayan kıvamıyla kazandibi tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE
Zeytinyağlı taze fasulye, tencerede taze domatesler ve zeytinyağı ile birlikte ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkarıyor.
PATATESLİ ÇERKES MANTISI
Patatesli Çerkes mantısı, incecik hamuru, baharatlar ve tereyağı ile tatlandırılan patates püresiyle buluşarak damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.
HAVUÇ MÜCVER
Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
KAZANDİBİ
Kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.