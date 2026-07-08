Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, zeytinyağlı taze fasulye yemeğiyle başlayıp ana yemekte her tanesi el emeğiyle hazırlanan, üzerine gezdirilen kızgın tereyağlı ve pul biberli sosuyla damak çatlatan patatesli Çerkes mantısı ve leziz havuç mücver ile enfes seçenekler sunuyor. Gavurdağı salatası ve kuru cacık, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sakız gibi uzayan kıvamıyla kazandibi tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Zeytinyağlı taze fasulye

Patatesli Çerkes mantısı

Havuç mücver

Gavurdağı salatası

Kuru cacık

Kazandibi

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE





Zeytinyağlı taze fasulye, tencerede taze domatesler ve zeytinyağı ile birlikte ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkarıyor.

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Gözden Kaçmasın Zeytinyağlı taze fasulye tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATESLİ ÇERKES MANTISI





Patatesli Çerkes mantısı, incecik hamuru, baharatlar ve tereyağı ile tatlandırılan patates püresiyle buluşarak damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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HAVUÇ MÜCVER





Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.

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GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

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KURU CACIK





Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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KAZANDİBİ





Kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.