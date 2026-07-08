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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

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Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, zeytinyağlı taze fasulye yemeğiyle başlayıp ana yemekte her tanesi el emeğiyle hazırlanan, üzerine gezdirilen kızgın tereyağlı ve pul biberli sosuyla damak çatlatan patatesli Çerkes mantısı ve leziz havuç mücver ile enfes seçenekler sunuyor. Gavurdağı salatası ve kuru cacık, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sakız gibi uzayan kıvamıyla kazandibi tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Zeytinyağlı taze fasulye
  • Patatesli Çerkes mantısı
  • Havuç mücver
  • Gavurdağı salatası
  • Kuru cacık
  • Kazandibi

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Zeytinyağlı taze fasulye, tencerede taze domatesler ve zeytinyağı ile birlikte ağır ağır pişerek doğal lezzetini ortaya çıkarıyor.

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PATATESLİ ÇERKES MANTISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Patatesli Çerkes mantısı, incecik hamuru, baharatlar ve tereyağı ile tatlandırılan patates püresiyle buluşarak damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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HAVUÇ MÜCVER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.

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Gözden KaçmasınHavuç mücver tarifiHavuç mücver tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KAZANDİBİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Temmuz 2026)

Kazandibi, karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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