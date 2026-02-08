Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, renkli sunumları ve iştah açan pratik lezzetleri sofranıza taşıyor. Hızlı bir başlangıç olan atom mezesi ile ana yemekte sunumuyla fark yaratan tavuk lolipop ve ona eşlik eden salçalı kremalı makarna, sofranıza nefis seçenekler sunuyor. Et lezzetini aratmayan protein deposu yeşil mercimek köftesi ile zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap eden dengeli bir öğün oluşturuyor. Günün kapanışında ise mevsimin en taze meyvesiyle hazırlanan, doğal rengi ve lezzeti ile ayva tatlısı bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

ATOM MEZESİ



Sofraların en keskin ve iştah açan eşlikçilerinden biri olan atom mezesi, tereyağında kavrulan acı biberin yoğurtla buluştuğu o meşhur lezzetle damakları çatlatıyor. Hazırlaması sadece birkaç dakikanızı alan bu tarif, özellikle et yemeklerinin ve kalabalık akşam sofralarının yıldızı olmaya aday bir başlangıç sunuyor.

TAVUK LOLİPOP



Tavuk kanatlarının kemikten sıyrılıp uç kısımda yuvarlanmasıyla hazırlanan tavuk lolipoplar, hem yemesi kolay hem de iştah açıcı bir atıştırmalık oluyor. Baharatlı ve soslu bir ön hazırlık sürecinden geçen tavuk etleri, kızartıldığında dışı çıtırlaşırken içi kendi suyunda yumuşacık kalıyor.

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ



Yeşil mercimek köftesi, yüksek protein içeriği ve doyuruculuğuyla et tadını aratmayan en özel sebze tarifleri arasında yer alıyor. Haşlanan mercimeklerin sebzelerle birlikte püre haline getirilmesiyle kıvam kazanıyor.

SALÇALI KREMALI MAKARNA



Kolayca hazırlanan ve lezzetiyle şaşırtan salçalı kremalı makarna, sosuyla her çatalda damaklarda enfes bir tat bırakır. Sarımsağın lezzetiyle zenginleşen bu sos, makarnanın her kıvrımına eşit şekilde yayılarak sofranız için çok lezzetli bir öğün hazırlamanızı sağlar.

AYVA TATLISI



Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu leziz tarif için ayvaların şimdi tam zamanı. Ayva tatlısı yaparken gıda boyası veya renkli meyvelere ihtiyaç duymadan o harika kırmızı rengini kolayca verebilirsiniz.