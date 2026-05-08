Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kremalı mantar çorbasıyla başlayıp ana yemekte sarımsaklı ve domatesli sosun küçük bulgur köfteleriyle harmanlandığı iştah açıcı fellah köftesi ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Hardalın lezzetiyle gurme bir tada dönüşen patates salatası, enfes zeytinyağlı enginar ve acıyla peynirin uyumunu taşıyan dolgulu jalapeno turşusu, bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi kremasıyla leziz kedidili pasta ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
KREMALI MANTAR ÇORBASI
Kremalı mantar çorbası, mantarların yüksek ateşte karamelize olmasıyla kazandığı lezzeti ve ipek gibi kıvamıyla sofralara enfes bir çorba seçeneği sunuyor.
FELLAH KÖFTESİ
Geleneksel mutfağımızın bu sevilen tarifi, doğru haşlama ve soslama yöntemiyle her lokmada iştah açan bir sonuç veriyor.
HARDALLI PATATES SALATASI
İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralarda tam bir bahar tazeliği estiriyor.
PEYNİR DOLGULU JALAPENO TURŞUSU
Peynir dolgulu jalapeno, acının ve peynirin yumuşacık lezzet dengesiyle sofralarınıza gurme bir dokunuş katıyor.
KEDİDİLİ PASTA
Hafifliği ve pratikliği ile çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kedi dili pasta, sütlü tatlı sevenler için enfes bir lezzet sunuyor.
