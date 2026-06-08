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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte kuzu eti, nohut ve kuru üzümün pirinçle olan enfes uyumunu sofranıza taşıyan Divriği pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Çoban salatası, kuru cacık ve mevsimin en taze sebzelerinin kızartılıp sarımsaklı yoğurtla buluştuğu nefis yoğurtlu karışık kızartma, bu zengin öğünü tamamlıyor. Kavrulmuş kadayıfların arasına saklanan ipek gibi pürüzsüz kremasıyla hafif ve leziz kadayıflı muhallebi ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Divriği pilavı
  • Çoban salata
  • Kuru cacık
  • Yoğurtlu karışık kızartma
  • Kadayıflı muhallebi

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

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DİVRİĞİ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Sivas mutfağından geleneksel Divriği pilavı, etin, nohudun ve tatlı kuru üzümün enfes uyumuyla hazırlanıp bir ziyafet yemeği olarak sofralarınıza konuk oluyor.

Gözden KaçmasınDivriği pilavı tarifiDivriği pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifiKuru cacık tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Yoğurtlu karışık kızartma, taze sebzelerle hazırlanan kızartmayı, sarımsaklı yoğurt ve enfes bir domates sosuyla buluşturuyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu karışık kızartma tarifiYoğurtlu karışık kızartma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınKadayıflı muhallebi tarifiKadayıflı muhallebi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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