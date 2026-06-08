Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte kuzu eti, nohut ve kuru üzümün pirinçle olan enfes uyumunu sofranıza taşıyan Divriği pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Çoban salatası, kuru cacık ve mevsimin en taze sebzelerinin kızartılıp sarımsaklı yoğurtla buluştuğu nefis yoğurtlu karışık kızartma, bu zengin öğünü tamamlıyor. Kavrulmuş kadayıfların arasına saklanan ipek gibi pürüzsüz kremasıyla hafif ve leziz kadayıflı muhallebi ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Divriği pilavı

Çoban salata

Kuru cacık

Yoğurtlu karışık kızartma

Kadayıflı muhallebi

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

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DİVRİĞİ PİLAVI





Sivas mutfağından geleneksel Divriği pilavı, etin, nohudun ve tatlı kuru üzümün enfes uyumuyla hazırlanıp bir ziyafet yemeği olarak sofralarınıza konuk oluyor.

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ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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KURU CACIK

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Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

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YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA





Yoğurtlu karışık kızartma, taze sebzelerle hazırlanan kızartmayı, sarımsaklı yoğurt ve enfes bir domates sosuyla buluşturuyor.

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KADAYIFLI MUHALLEBİ





Kadayıflı muhallebi, çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfları ve ipek gibi kremasıyla sofranızda hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.